Après le lancement de la dynamique Tech et Secours en 2019 et du premier appel à projets Tech & Secours en 2021 avec la Région Ile-de-France et bpifrance, l’association Atraksis multiplie les initiatives afin d’accélérer et accompagner le développement de projets innovants au sein des services de secours.

Cet événement exceptionnel réunira ainsi les acteurs clés (institutionnels, services de secours et start-ups) s’inscrivant dans une démarche d’accélération de l’innovation et la transformation des services de secours.

Cette journée s’articulera autour de 4 temps forts :

– Lancement de la journée et ouverture par Madame Alexandra Dublanche – Vice-présidente de la Région Île-de-France en charge de la Relance, de l’Attractivité, du Développement économique et de l’Innovation

Thibaut REFFAY Président de l’Association Atraksis

Madame le Sénateur Françoise DUMONT – Sénateur du Var et Vice-Présidente de la CNSIS

– Table ronde : L’enjeu de la structuration de l’innovation dans l’écosystème incendie-secours avec les représentants de l’IFRASEC, l’Agence Innovation Défense, la FFMI, le Ministère de l’Intérieur, l’Entente Valabre et du Pôle Safe Cluster

-Point sur l’appel à projets “Innov’up expérimentation Tech et Secours” dont vous trouverez le communiqué de presse en pièce jointe pour vous donner plus de détails sur les entreprises et services de secours lauréats.

-Présentation de nouvelles solutions Tech et Secours portées en collaboration par des acteurs industriels et des services de secours.

Retrouvez toutes les informations de la journée : https://atraksis.fr/realisations/journee-tech-secours-2022/