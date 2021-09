Avaya, spécialiste de la communication et de la collaboration, vient d’investir – pour un montant resté secret – Journey, un partenaire de son programme DevConnect qui propose une plateforme d’identité numérique.

Les technologies biométriques multimodales développées par Journey, comprenant la reconnaissance faciale et vocale, permettent de confirmer l’identité d’un client avec une précision de 99.9999% et en moins de deux secondes.

La plateforme d’identité numérique de Journey est intégrée à Avaya OneCloud™ CCaaS (Contact Center as a Service). Elle permet aux entreprises d’interagir et de réaliser des transactions avec leurs clients de façon simple et sécurisée. Elle s’appuie sur le réseau breveté Zero Knowledge de Journey et offre aux clients OneCloud CCaaS la possibilité de demander en ligne à leurs clients des informations comme l’identification personnelle (PII) ou des paiements et des signatures électroniques. La technologie brevetée va envoyer les informations dans les systèmes en back office pour qu’elles soient vérifiées et traitées avant de renvoyer les résultats aux agents de centre de contact ou sur des applications spécifiques en révélant uniquement les détails nécessaires.

Brett Shockley, cofondateur de Journey, résume : « Pour faire face à l’augmentation des piratages de données et d’usurpation d’identité, la plateforme Avaya OneCloud propose une solution idéale pour exploiter et orchestrer l’identité unique tout au long du parcours du client quels que soient le canal et l’appareil dans le but d’améliorer l’expérience client ».