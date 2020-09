Projet développé par une équipe d’étudiants de l’école d’ingénieur CESI, Bambou est un prototype fonctionnel de lunette de réalité augmentée/virtuelle, autrement dit de réalité mixte. L’ensemble des travaux et matériels a coûté moins de 5.000 euros, une somme très faible et qui, évidemment, n’intègre pas le temps et l’énergie dépensés par ces jeunes.

Le logiciel utilisé pour ces lunettes est une intégration intelligente de librairies open source au-dessus d’Androïd, l’OS de Google. Le prototype initial est connecté à un PC. Le deuxième prototype est connecté à un smartphone. La version de production sera soit autonome, soit connectée à une source extérieure de calcul (PC, smartphone ou console de jeux).

Techniquement, deux écrans HD ou 4K intégrés dans les branches des lunettes sont projetés sur les verres ellipsoïdaux. La reconnaissance gestuelle est utilisée pour piloter les lunettes et exploite des algorithmes de machine learning développés par les étudiants. Une fonction logicielle permet d’opacifier instantanément les verres, et on sort alors de la réalité mixte pour plonger dans le monde de la réalité virtuelle.

Le leader du projet estime que l’industrialisation de ces lunettes permettrait de proposer le produit à 300 €, tout en laissant une marge confortable.

Avis aux entreprises du secteur qui seraient prêtes à investir, des présentations plutôt attractives sont visibles sur le site www.bambou.tech.