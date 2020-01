API, acteur majeur sur le marché en croissance de la dématérialisation, accompagne le groupe BestDrive dans la fourniture d’un service automatisé lui permettant de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires en matière d’envoi de factures à ses clients du secteur public (envoi vers Chorus Pro).

Depuis début 2015, le réseau BestDrive compte plus de 220 points de vente répartis sur toute la France : des centres dédiés à l’entretien des véhicules de tourisme, industriels, agricole, génie civil et manutention, avec de véritables pôles experts dédiés à la mécanique poids lourds, et des centres agréés chronotachygraphe.

En 2019, pour satisfaire aux exigences réglementaires liées à la facturation des acteurs de service public et pour automatiser et sécuriser cette tâche complexe, BestDrive a souhaité se tourner vers un spécialiste du secteur pouvant lui permettre de mettre en œuvre son projet rapidement avec un accompagnement et un suivi rigoureux. Dans ce contexte, après avoir étudié les différentes offres et solutions du marché, BestDrive s’est tourné vers API, notamment grâce à une recommandation pour la performance de sa plateforme, sa qualité de suivi et sa parfaite connaissance du sujet lié à ChorusPro.

Très rapidement, après être passé par une phase de conseil, de spécification, de paramétrage et d’adaptation des factures pour répondre aux spécificités du portail Chorus Pro, un déploiement progressif a été mis en œuvre. Cela permet aujourd’hui à BestDrive de gérer efficacement un flux croissant de factures. Depuis le mois d’octobre, plus de 500 factures sont gérées chaque mois et sans difficulté au travers de la solution d’API qui assure l’interface avec Chorus Pro.

Mais ce n’est pas tout, au-delà d’assurer l’interface avec le portail, la solution d’API permet à l’équipe de Bestdrive d’accéder à de nombreuses autres fonctionnalités avancées : suivi des factures envoyées, traitement de ces dernières, éventuels rejets, règlement des factures, etc. Enfin, API assure également un service d’archivage électronique (SAE à valeur probatoire) des factures émises pendant dix ans. En s’appuyant sur l’expertise des équipes d’API, le groupe BestDrive a donc pu déployer son projet de facturation électronique et bénéficier d’un accompagnement de A à Z et des bonnes pratiques à mettre en place.

Christophe JENVRIN, chef de projet chez BestDrive : « Nous sommes heureux de notre collaboration avec API qui a su se positionner comme un partenaire stratégique pour mener à bien notre projet. Leur implication à toutes les étapes a été un atout précieux et nous permet d’être aujourd’hui autonomes et opérationnels pour facturer électroniquement nos clients publics. Nous bénéficions d’une infrastructure industrielle qui va nous permettre de monter en puissance, de gagner en agilité et en performance dans nos opérations. »