Il y a quelques semaines, BeyondTrust annonçait se retirer du marché de la gestion des vulnérabilités pour mieux se recentrer sur son cœur de métier à savoir la gestion des accès privilégiés (PAM). Le 31 décembre 2020, BeyondTrust cessera ainsi de supporter sa suite de logiciels de lutte contre les vulnérabilités. Mais l’entreprise ne pouvait laisser ses clients sans alternative crédible et bien intégrée à ses solutions.

BeyondTrust vient donc de signer un partenariat exclusif avec le spécialiste de « Cyber exposure » et de la gestion des risques et vulnérabilités, Tenable. Reconnue comme l’une des solutions leaders du marché par Forrester, la plateforme « Tenable.io » a été nommée « plateforme numéro 1 » pour la couverture des vulnérabilités et des configurations de sécurité par Principled Technologies et consacrée « meilleure solution de gestion des vulnérabilités » aux derniers SC Awards 2019. Plus de 27 000 entreprises dans le monde font confiance à Tenable pour comprendre et réduire les cyber-risques.

« En décidant de quitter le marché de la gestion des vulnérabilités, il était indispensable de confier nos utilisateurs à une entreprise qui a fait ses preuves sur le plan de l’innovation des produits et de la fidélité de sa clientèle, souligne Dan DeRosa, chef de produit, BeyondTrust. Tenable s’est imposé comme un choix logique, cette entreprise ayant gagné la confiance et le respect de dizaines de milliers d’entreprises à travers le monde. Nous sommes convaincus d’avoir pris la bonne décision et que nos clients seront parfaitement pris en charge. »