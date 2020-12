Canonical annonce la publication du LTS Docker Image Portfolio, un ensemble de conteneurs applicatifs sécurisés qui seront disponibles sur le Hub de Docker.

Les 2 entreprises collaboreront sur les images officielles qui seront construites sur une infrastructure de confiance et dans un environnement sécurité. Et avec des garanties de mises à jour de sécurité stables.

Cette annonce est une façon de répondre au rapport State of Open Source Security qui relève que de nombreuses images de conteneurs, même parmi les plus populaires, présentent des vulnérabilités de sécurité connues (CVE). Or les entreprises s’appuient sur ces images qui ne sont pas à jour d’un point de vue sécurité pour bâtir leurs containers et leurs applications. La seule image de l’étude qui ne suscite pas de telles inquiétudes est l’image Ubuntu, supportée par Canonical.

Mark Shuttleworth, CEO d’Ubuntu, rappelle que « les garanties de sécurité et d’intégrité de la chaîne d’approvisionnement des logiciels sont vitales dans le monde du cloud natif ».