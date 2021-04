Capgemini, spécialiste de la transformation numérique et de l’accompagnement des entreprises, annonce une nouvelle version de sa solution Cyber Defense Center qui s’appuie sur la solution SIEM ‘cloud native’ de Microsoft : Azure Sentinel.

Ainsi donc, la solution SOC de Capgemini repose désormais sur les capacités analytiques boostées au Machine Learning et les différents outils de détection de la plateforme de Microsoft pour offrir à ses entreprises clientes les services de prévention, de détection et de réponse à incidents dont elles ont besoin pour se montrer cyber-résiliente.

Dans la même dynamique de renforcement de son implication dans la sécurité numérique, Capgemini annonce également rejoindre l’écosystème indépendant Microsoft Intelligent Security Association (MISA).

Thierry Daumas, Chef de Projets et Consulting, explique : « Rejoindre la MISA et intégrer les solutions Azure Sentinel est la continuation de la collaboration intensive que nous entretenons avec Microsoft depuis plus de 20 ans au service des entreprises du monde entier ».