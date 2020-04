Le spécialiste de la valorisation des données de sauvegarde et de la gestion des rétentions à long terme ne ralentit pas sa marche en avant malgré les aléas de la conjoncture, et annonce la finalisation d’un tour de financement supplémentaire de 250 millions de dollars.

Depuis sa précédente levée de fonds (juin 2018) les performance de l’entreprise ont augmenté de façon importante : plus 150% pour ses revenus récurrents, doublement du nombre de clients et du volume de données gérées, plus que doublement (135%) du nombre de nouveaux clients avec licence Cloud …

Les fonds engrangés lors de ce nouveau tour de table serviront principalement à renforcer la R&D pour créer de nouvelles fonctionnalités et répondre ainsi aux demandes des grandes entreprises.

Cohesity va également travailler à élargir sa portée et asseoir sa notoriété, aux USA et à l’international.

Avec ces 250 millions, la société aura levé au total quelques 650 millions de dollars, preuve que les investisseurs ont confiance dans le potentiel de l’entreprise et dans l’intérêt de ses solutions, de plus en plus logicielles et cloud.

Avec son approche originale Cohesity a révolutionné le stockage secondaire et l’exploitation des sauvegardes, brisant leur fragmentation avec une approche basée sur la consolidation, l’éfficacité et la visibilité. La startup est désormais évaluée à 2,5 milliards de dollars, soit plus du double de sa valeur d’il y a deux ans.

Si vous ne connaissez pas Cohesity, en voici une présentation vidéo en 2 minutes chrono :