En ces temps difficiles, le travail à distance est devenu la norme pour les entreprises, quelque soit leur taille. Au cours des dernières semaines, nous avons constaté une augmentation sans précédent du nombre de travailleurs à distance. Et c’est une première dans le monde des affaires. Même les entreprises, auparavant réticentes au travail à distance, adaptent désormais leurs stratégies pour permettre à leurs employés de se connecter à domicile.

Le travail à domicile n’est pas un nouveau concept. Les petites entreprises, notamment, ont particulièrement participé à la transformation sur le lieu de travail et à la mobilité. Alors que des millions de personnes suivent les conseils du gouvernement pour rester à la maison, nous assistons à de nombreux débats sur les avantages du travail à distance pour les entreprises et les employés. Il s’agit de savoir si cette expérience contextuelle perdurera et représentera l’avenir du travail. Cependant, ce qui est certain, c’est que cette augmentation du nombre de travailleurs à distance ne sera pas sans défis – qu’il s’agisse de l’utilisation de la bonne technologie par les employés à la capacité du réseau d’accès à distance en passant par les problèmes de sécurité. Alors, quels sont ces obstacles ? Et comment les petites et moyennes entreprises peuvent-elles les surmonter ?

Investissez dans la bonne technologie pour optimiser la productivité

Les petites entreprises, plus agiles, ouvrent la voie en matière de travail mobile et à distance. Alors que les grandes entreprises ont des méthodes de travail établies de longue date et ont souvent des processus lourds, les PME sont beaucoup plus adaptables et ouvertes au changement. Pour les PME, les travailleurs à distance compensent non seulement la pression liée à la sécurisation des espaces de bureau fixes, mais augmentent également l’engagement et la productivité des employés.

Afin de maintenir la productivité, il existe des exigences communes dont tous les travailleurs distants et mobiles ont besoin. Plus important encore, les employés doivent être équipés de la bonne technologie. Au cours du dernier mois, la demande d’ordinateurs portable et les ventes associées ont fortement augmentées en raison de la croissance du travail à distance. Les entreprises doivent s’assurer qu’elles investissent dans des appareils légers et portables, puissants, conçus spécialement pour leurs collaborateurs mobiles. La connectivité et les performances sont essentielles, afin que les employés puissent se connecter avec leurs collègues grâce à la multitude d’outils collaboratifs disponibles sur le Web. Ils surmontent ainsi les obstacles liés à la distance et préservent la collaboration au sein des équipes.

Rechercher de nouvelles technologies pour surmonter les problèmes de capacité du réseau

Le défi pour toute entreprise qui ajoute des appareils et des solutions connectés à son réseau est la quantité de données que ces appareils vont générer et la façon dont ils gèrent et traitent ces données de manière efficace et sécurisée. Sans surprise, en raison du coronavirus, l’augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs à distance s’est intensifiée. Les PME ont peut-être un avantage sur les grandes entreprises car elles dépendent moins des systèmes traditionnels. Toutefois elles doivent toujours veiller à leur technologie et à leur infrastructure. La refonte complète des réseaux peut demander beaucoup de temps et de ressources, en particulier pour les PME aux ressources limitées. Pour ceux qui ne peuvent pas «supprimer et remplacer», l’informatique via le Edge offre une solution viable pour résoudre le problème, tout en créant de nouvelles méthodes de collecte, d’analyse et de redistribution des données et de l’intelligence dérivée. Le traitement des données via le Edge réduit la pression sur le cloud afin que les utilisateurs puissent être plus sélectifs en matière de données envoyées au cœur du réseau.

Réfléchissez bien à la sécurité

Le défi le plus important du travail à distance est probablement la sécurité. Le télétravail universel présente des défis uniques en matière de cybersécurité. Le NCSC a récemment mis en garde contre des groupes de cybercriminels exploitant l’épidémie de coronavirus avec des campagnes sophistiquées de phishing, de malwares et de ransomwares. Pour les petites entreprises, en particulier, les cyberattaques peuvent avoir un effet dévastateur car elles manquent souvent de l’expertise interne ou des ressources nécessaires pour récupérer complètement.

Comme de plus en plus d’appareils accèdent aux données d’entreprise potentiellement sensibles hors du bureau, cela permet aux cybercriminels de compromettre les réseaux. Il n’est donc pas surprenant que la sécurité soit désormais une priorité absolue pour les petites entreprises. Et cette sécurité doit constamment être revue et mise à jour. Dans un premier temps, les entreprises doivent s’assurer que leurs employés sont équipés des bons outils et des bonnes fonctionnalités de sécurité pour réduire le risque de cyberattaques. Ceci réduit le besoin de ressources en cas d’attaque. Les appareils avec reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales et les capacités de stockage des informations d’identification basées sur le hardware offrent une première défense sécurisée contre les cybercriminels. Ils réduisent le risque de connexion non sollicitée à l’appareil. Les autres défenses incluent les solutions zéro client qui garantissent que les appareils eux-mêmes ne conservent pas d’informations sensibles. Au lieu de cela, les informations sont stockées sur un système central basé sur le cloud. Donc si un appareil est perdu ou volé, ces informations restent sécurisées.22

Il ne fait aucun doute que la situation mondiale actuelle nous a placé dans une nouvelle ère en matière de travail à distance. Comme pour tout changement, il y a un certain nombre d’obstacles à considérer – en particulier du point de vue des employés, de la disponibilité de la bande passante et de la cybersécurité. Plus que jamais, quelle que soit la taille de l’entreprise, il est impératif de relever les défis du télétravail.

___________________

Par Philippe Azouyan, Directeur Dynabook France