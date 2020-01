Le fournisseur de plateforme d’accès rapide aux données partagées annonce que son service est désormais accessible sans restriction sur la place de marché Google Cloud Platform.

Les utilisateurs bénéficieront évidemment d’un système entièrement managé leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier, tout en bénéficiant des accès et fonctionnalités disponibles sur la plateforme de Google dont Confluent est désormais l’un des services disponibles. La prestation est facturée indépendamment, une simple carte de crédit suffisant pour ouvrir un compte et commencer à consommer des Confluent Consumption Units. Le niveau de facturation est fixé à 0,0001 dollar l’unité, et le total apparait dans une ligne distincte de la facture mensuelle habituelle. L’accès aux API et fonctions de management est immédiat, de même que la création d’un cluster sur GCP auquel il suffit d’attribuer un nom et sz choisir la région d’installation pour démarrer.

Cette nouvelle offre fait suite à l’annonce par Google en avril dernier de partenariats avec de grands acteurs du monde open source, parmi lesquels MongoDB ou DataStax.

Pour mémoire, Confluent Cloud est également proposé chez Amazon sur AWS et chez Microsoft sur Azure.