Darktrace innove avec la version 5 de sa solution de cybersécurité Immune System dans laquelle des fonctionnalités nouvelles, basée sur de l’Intelligence Artificielle, répondent aux nouveaux besoins des entreprises.

Pionnier de l’utilisation du machine learning, Darktrace analyse les habitudes de travail des collaborateurs, et réagit de manière autonome lorsque des changements de comportement des salariés induisent des risques pour l’intégrité de l’entreprise.

Darktrace Immune System V5 étend désormais la protection contre les menaces internes, les fuites de données et les cyber-attaques dans les bureaux ou en télétravail, avec des capteurs légers et des intégrations en un clic pour fournir une vue d’ensemble.

La solution assure la sécurité à la fois depuis le cloud et pour le cloud, en intégrant la nouveauté Autonomous Response pour les applications SaaS, comme Microsoft365 ou Zoom. L’une des avancées les plus significatives dans ces domaines est le Cyber AI Analyst, qui imite les meilleurs spécialistes du monde pour prioriser et tracer les menaces les plus importantes. Les investigations peuvent désormais être lancées sur des menaces identifiées par des personnes comme par des outils. Les incidents peuvent également être introduits dans les SIEM, les SOAR ou les systèmes de billetterie.

Eloy Avila, directeur technique de Darktrace explique que « les innovations, tels que les capteurs clients, la livraison pour le cloud et les intégrations en un clic, étendent le système immunitaire Darktrace pour détecter, traquer et répondre aux menaces partout, afin protéger les entreprises et leurs collaborateurs ».