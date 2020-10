Dashlane, l’une des solutions de gestion des mots de passe les plus populaires, propose aux entreprises 2 nouvelles formules pour, notamment, gérer les mots de passe de leurs collaborateurs.

Le forfait Team est destiné aux entreprises de toutes tailles souhaitant gérer les mots de passe et autres données sensibles de leurs employés. Cette formule propose également un VPN intégré pour les réseaux Wi-Fi publics, permettant de naviguer de manière confidentielle sur les réseaux non sécurisés ou d’accéder à des contenus et sites Web spécifiques à un pays.

Le forfait Business reprend les fonctionnalités de l’offre précédente et y ajoute une authentification en SSO, toujours plus simple à gérer pour les services IT et plus facile à utiliser pour les employés. Employés qui bénéficient également d’un compte Family (valable pour 5 personnes) en plus de leur compte professionnel.

Les deux abonnements comportent également, via l’application Web du logiciel, la surveillance de 5 adresses email (pro ou perso) sur le Dark Web de sorte que l’association d’une de ces adresses avec des données compromise (et accessible via le Dark Web) déclenche une alerte vers l’utilisateur.

Pour Derek Snyder, chef produit Dashlane, « la défense d’une entreprise est aussi solide que son maillon le plus faible, à savoir les mots de passe souvent vulnérables de ses employés. Dashlane est le seul gestionnaire de mots de passe doté d’un système de reporting avancé, conçu pour suivre leur amélioration au fil du temps ».