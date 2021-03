Dashlane, éditeur d’application web et mobile de gestion des mots de passe pour les particuliers et les entreprises, annonce une nouvelle version de Password Changer qui vise à combler le fossé entre sécurité et commodité.

Dashlane se veut la seule solution de gestion de mots de passe sur le marché à proposer une fonction de modification de mots de passe en un clic pour tous les comptes en ligne. Dénommée « Password Changer », cette fonctionnalité est aujourd’hui entièrement repensée pour s’appuyer sur un nouveau moteur basé sur le Machine Learning.

Le moteur sémantique propriétaire dispose d’une analyse de page plus précise et permet de proposer une fonction de saisie automatique et de connexion sur tous les sites web. Grâce au ML, la nouvelle version s’adapte ainsi plus naturellement et plus automatiquement aux changements des conditions de connexion aux sites web. Elle suit intelligemment les procédures pour remplir automatiquement les formulaires de changement de mots de passe, contournant les bloqueurs de robots courants tels que les captchas, mais gérant aussi les codes d’authentification à deux facteurs. Elle offre ainsi une expérience utilisateur rapide, simple et sécurisée aux utilisateurs qui ont besoin de modifier rapidement leurs mots de passes sur plusieurs sites.

Ces fonctionnalités passeront en disponibilité générale en cours d’année.

Derek Snyder, Directeur Produit chez Dashlane, explique : « L’ajout d’une technologie de machine learning et la refonte complète de Password Changer sont des étapes importantes vers notre objectif, qui consiste à aider tous les individus et toutes les entreprises à éviter les inconvénients de la gestion des accès ».