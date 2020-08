Pendant cette période de crise, caractérisée par l’incertitude, les données ont aidé de nombreux dirigeants d’entreprise à prendre des décisions mesurées et plus rapides. Néanmoins, pour être efficace dans la durée, une transformation numérique autour de la donnée doit s’accompagner d’une culture centrée sur cette même donnée. Au cœur de cette stratégie data driven, le Data Champion joue un rôle décisif pour former les autres collaborateurs et essaimer cette culture au sein de l’entreprise.

La culture de la donnée : pilier de la transformation numérique

Les experts sont formels : au delà de la transformation de l’entreprise autour du digital, celle axée autour d’une donnée accessible facilement et mise à jour en temps réel, est essentielle pour une prise de décision informée et une réponse agile. Néanmoins, la réussite de cette stratégie data driven n’est pas seulement une question de technologie, mais aussi de culture. Alors comment faire vivre cette culture et la distiller en interne ? Comment former les collaborateurs sur la manière prendre les meilleures décisons à partir des données ? Comment les données peuvent-elles être transformées en informations et où se trouvent-elles ? Les employés qui n’ont jamais utilisé de données trouvent parfois le sujet difficile à appréhender, d’autant plus qu’ils doivent également gérer leurs tâches habituelles déjà stressantes. C’est dans ce cadre qu’interviennent les Data Champions.

Les Data Champions : l’élément moteur de votre stratégie « data driven »

Dans toutes les entreprises, certains collaborateurs rayonnent par leurs compétences. Les meilleurs candidats Data Champions sont des personnes qui disposent d’une expertise solide et qui sont passionnés par la donnée. L’enjeu pour les managers consiste à les repérer, les motiver et à leur donner plus de moyens pour agir. Ceux qui y parviennent font tout pour développer leurs aptitudes et étendre leur influence à tous les niveaux de l’entreprise. Le fait d’identifier des Data Champions est important pour les organisations matures en matière de données mais aussi pour celles qui débutent. Ce type de profil joue un rôle de catalyseur pour les guider et les assister dans l’indispensable changement culturel. En effet, même si ce rôle vient s’ajouter à ses responsabilités habituelles, le Data Champion n’hésite pas à se rendre disponible pour aider à renforcer la productivité, les connaissances et le potentiel de ceux qui l’entourent.

Savoir reconnaître les Data Champions

Le plus souvent, un Data Champion est déjà identifié, notamment au sein de certains métiers comme le marketing, la finance ou le business developpement. Typiquement, ce sont ceux qui incitent leurs collègues à surmonter leur appréhension par rapport aux données, à les vérifier et à les intégrer à leurs conversations. Par exemple, lors d’une réunion d’équipe, un Data Champion peut contester des décisions commerciales non étayées par des données ou demander à voir les informations qui sous-tendent un résultat. Il incite ainsi tous les membres d’une organisation à se recentrer davantage sur l’utilisation des données. Leur enthousiasme les incite parfois à rejoindre des communautés et des forums en ligne, ou à participer à des événements de networking autour de la data et encourager le partage. Ces champions peuvent devenir des mentors lors de l’adoption de nouveaux processus, notamment pour réduire la dépendance aux équipes d’assistance centralisées.

Déterminer la place des Data Champions au sein de l’entreprise

Une fois que ces Data Champions on été identifiés au sein de l’entreprise, ils doivent être laissés libres de définir leur rôle en fonction de leurs points forts, centres d’intérêt et charge de travail. Ils pourront ainsi mettre en place des objectifs réalistes et motivants. Les Data Champions doivent néanmoins se concerter avec les métiers pour connaître leurs besoins. En effet, ils sont plus efficaces lorsqu’ils savent comment contribuer à la stratégie analytique globale de l’entreprise. Par exemple, ceux qui aident leurs collègues à améliorer leurs compétences data doivent comprendre comment cela contribue directement aux objectifs clés. Ce rôle est essentiel car combler les lacunes en datalphabétisation est une priorité pour les entreprises qui souhaitent développer une approche « data-driven ».

Comment mettre en lumière leurs résultats ?

Un Data Champion peut souffrir d’un manque de reconnaissance, alors même qu’il aide souvent ses collègues à prendre de meilleures décisions grâce aux données. Cette reconnaissance consiste notamment à leur donner de la visibilité et à les impliquer davantage dans la prise de décision, en interne comme en externe. Par exemple, en leur offrant des occasions d’échanger ou d’intervenir lors d’événements professionnels extérieurs. Ainsi, ils continuent d’apprendre, partagent des idées et trouvent l’inspiration. Les entreprises qui progressent le plus vite pour devenir « data-driven » savent que cette transition nécessite une évolution des mentalités et des habitudes, autrement dit, un changement en profondeur.

Former les Data Champion est crucial

Notons enfin que la formation des Data Champions est souvent négligée, puisqu’ils sont déjà considérés comme les experts en la matière par leurs équipes. Pourtant, en ayant accès à des outils d’e-learning ou en participant à des programmes de certification ou à des événements, ils auront la possibilité de renforcer à la fois leurs compétences et leur motivation. Un employé qui fait preuve de curiosité et d’une grande passion pour les données, et qui par ailleurs a la possibilité d’en faire profiter les autres, est un atout indéniable pour toute entreprise. Toutes les structures devraient encourager leurs collaborateurs à repousser leurs limites, et non pas uniquement celles qui souhaitent révolutionner leur stratégie analytique et leur culture des données.

Les Data Champions sont essentiels. Avec des utilisateurs internes prêts à fournir des informations et des avis éclairés à chaque étape, les métiers peuvent se transformer d’une manière plus efficace. Au-delà de leur rôle dans la diffusion d’une data culture, les directions de l’entreprise doivent également les impliquer activement dans le développement de leur stratégie data driven et dans leur stratégie de transformation digitale.

Par Edouard Beaucourt, Directeur Régional France, Tableau Software