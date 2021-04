Charles « Chuck » Geschke, mathématicien mais aussi co-fondateur d’Adobe et père du langage PostScript, est décédé le 16 avril à l’âge de 81 ans.

En 1982, Chuck Geschke et John Warnock quittent Xerox pour fonder une petite entreprise de logiciels spécialisée dans la PAO (Publication assistée par ordinateur). Leur premier produit n’est autre qu’Adobe PostScript, un langage universel de description de page à base de formulations vectorielles. Tous deux ont cocréé le langage en travaillant sur l’initiative InterPress de Xerox qui ne souhaitait pas en faire un produit commercial.

La force du langage ? Permettre une description suffisamment détaillée d’une page pour obtenir un rendu aussi réaliste sur un écran, sur une imprimante que sur du matériel d’impression de magazines.

Charles Geschke a été CEO d’Adobe de 1986 à 1994 puis président, puis chairman of the board puis membre émérite du board de l’entreprise. Sous sa direction sont apparus des produits comme Illustrator puis Photoshop puis PageMaker (acquis à la société Aldus en 1994) ainsi qu’Acrobat et son format PDF qui finira, des années plus tard, par supplanter PostScript.