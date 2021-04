Dynatrace, spécialiste de la simplification du cloud pour la transformation numérique, annonce que sa plateforme d’observabilité est désormais disponible à l’achat via la marketplace du cloud Microsoft.

Outre les aspects logiciels et fonctionnels, les entreprises utilisatrices bénéficient d’avantages commerciaux tels que l‘utilisation du crédit engagé sur Azure pour acheter Dynatrace ou encore l’accès aux opérations de marketing élaborées par les 2 éditeurs (événements, sponsoring ou organisation de workshops solutions pour leurs clients).

Microsoft et Dynatrace encourageront les opérations de co-vente auprès de leurs commerciaux, afin de favoriser une démarche simple et unifiée de commercialisation.

Mike Maciag, Chief Marketing Officier, résume : « Notre collaboration avec Microsoft permet à nos clients communs de développer, déployer et étendre plus facilement des applications dans les environnements Azure et hybrides. En plus de fournir les métriques, les logs et les traces relatives à l’observabilité, notre approche unique permet d’unifier AIOps et automatisation continue afin d’aider les organisations à innover plus rapidement, et à maximiser leurs résultats business, avec plus d’efficacité et de confiance ».