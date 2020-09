L’observabilité est le mot en vogue. Les entreprises ont de plus en plus de mal à comprendre, surveiller et analyser des systèmes d’information de plus en plus complexes et surtout de plus en plus étendus.

Spécialiste de l’observabilité, Dynatrace étend aujourd’hui les capacités de sa plateforme de Software Intelligence pour prendre en charge tous les services AWS qui publient des données sur Amazon Cloudwatch. La combinaison des données déjà capturées et des nouvelles informations provenant d’AWS offre aux entreprises un contexte plus riche et des réponses plus précises sur leur environnements dynamiques et hybrides.

Rappelons que Dynatrace avait déjà cette année intégré un support étendu d’Azure et de ses services. Il propose également une intégration avec GCP, VMware Tanzu et OpenShift. Avec l’intégration d’AWS via Amazon Cloudwatch, l’éditeur offre à sa solution boostée à l’IA une vraie dynamique multi-cloud.

La plateforme de l’éditeur identifie et collecte désormais automatiquement les métriques issues des 95 services AWS actuellement supportés par Amazon Cloudwatch tels que MSK Route 53, Sagemaker, Neptune ou encore MQ.

En plus d’accéder aux indicateurs CloudWatch directement sur des tableaux de bord, les utilisateurs bénéficient automatiquement d’une base de référence auto-ajustable, d’une détection immédiate des anomalies et d’une identification précise de leur root-cause, priorisées en fonction de leur impact business sur l’ensemble de l’environnement AWS et hybride/multicloud. La capacité de Dynatrace à ingérer les métriques issues de 95 services AWS CloudWatch sera disponible d’ici deux mois.

Steve Tack, SVP Product Management chez Dynatrace, relève : « Nos clients accélèrent leur transformation digitale, notamment sur AWS. Notre plateforme de Software Intelligence a été spécifiquement conçue pour les environnements dynamiques comme AWS, sur une base d’automatisation continue et d’assistance pilotée par IA. »