Bonne nouvelle pour la jeune pousse française Earthcube. La startup spécialisée dans l’intelligence artificielle pour les applications critiques et la Défense a été retenue dans le cadre de l’appel d’offres Persistent Earth Observation for actioNable intElligence survEillance and Reconnaissance (PEONEER). Ce projet de plateforme de renseignement, surveillance et reconnaissance via à renforcer les capacités aériennes et spatiales existantes et s’inscrit dans le cadre plus général du programme de développement industriel dans le domaine de la défense (PEDID). La plateforme PEONEER doit également servir aux systèmes aériens tactiques téléguidés (RPAS) ainsi qu’aux capteurs utilisés pour la gestion du trafic aérien.

Earthcube peut s’enorgueillir d’être la seule start-up française à avoir été retenue aux côtés d’immenses groupes comme Airbus et E-Geos (la joint-venture formée par Thales et Leonardo).

Il est vrai que PEONEER s’appuie sur le développement de l’observation permanente de la Terre depuis l’espace, une spécialité de Earthcube. La startup s’est fait un nom dans le domaine de l’interprétation automatisée par intelligence artificielle des données et des informations satellitaires.

La startup a décidément le vent en poupe et sait se positionner sur les marchés publics européens. En fin d’année 2019, elle avait déjà été sélectionnée par la DGA pour travailler avec Thales, Dassault Aviation sur les interfaces homme-machine du futur avion de combat européen.

Dans le cadre du projet PEONEER, les 10 membres du consortium vont s’atteler à la conception, au prototypage et à l’essai d’une plateforme logicielle qui mettra en œuvre le concept Activity-based Intelligence (ABI) en complément des activités géospatiales. Cette plateforme va notamment intégrer des données provenant de sources multiples afin d’étudier des schémas d’activité pertinents, de déterminer, d’identifier et de caractériser ces schémas afin d’orienter la collecte des informations et de créer un avantage décisionnel. La plateforme logicielle aidera les analystes en charge de la géo-intelligence dans la définition d’une stratégie de collecte de données satellitaires et non satellitaires appropriées.