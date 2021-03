EasyVirt, spécialiste de la virtualisation et éditeur de logiciels de maîtrise des infrastructures, annonce le lancement de DC Scope, une suite dédiée au « cloud pricing », autrement dit à la gestion des coûts du cloud.

La solution permet de déterminer le coût de chaque machine virtuelle de l’infrastructure, de suivre également le coût des serveurs et des clusters dans un centre de données et de faire correspondre les capacités de calcul et de stockage des VMs sur site avec les services offerts par les principaux fournisseurs de Cloud (Amazon, Google et Azure).

Avec DC Scope, envisager la migration de ses machines virtuelles sur site vers le cloud public s’anticipe en déterminant aisément l’instance et le coût dans le cloud public d’OVH, Amazon AWS, Microsoft Azure et Google Cloud.

DC Scope se positionne comme un outil de pilotage extrêmement efficient avec une promesse forte et pertinente : maîtrise des coûts, analyse du comportement du parc de VMs VMware et préconisation d’améliorations pour de meilleures performances et réduction du gaspillage de ressources.

Martin Dargent, CEO d’EasyVirt, précise : « C’est dans ce souci d’excellence et de maîtrise des coûts que DC Scope se positionne comme le partenaire stratégique des entreprises qui souhaitent s’engager dans la démarche FinOps. Les retours clients démontrent qu’il y a une densification moyenne des VMs de 20 à 30%, entraînant une diminution des dépenses mesurables ».