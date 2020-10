La généralisation des échanges électroniques est aujourd’hui une réalité concrète dans notre mode de travail et se positionne au centre des processus de communication des entreprises de toutes tailles. C’est notamment le cas pour les sujets liés à la finance, aux factures, aux processus Procure to pay, etc. Dans ce contexte, les échanges EDI ont connu une très forte croissance ces dernières années. Oui, mais voilà, quelle solution choisir ? Quel mode de délivrance ? Autant de questions légitimes qu’il convient de se poser afin de sélectionner une offre adaptée à ses attentes, son organisation et ses spécificités métiers. Alors Saas ou On Premise ?

Les fondamentaux de l’approche On Premise

Cette approche, internalisée dans le SI du client, continue de répondre à de nombreux cas d’usage auprès de différentes entreprises, tous secteurs d’activité confondus. Globalement, les solutions EDI On Premise offrent différents avantages, par exemple déployer des installations sur mesure ou réaliser des paramétrages spécifiques qui peuvent intégrer des règles métiers. Mais ce n’est pas tout, nous pouvons également mentionner la maîtrise intégrale de l’exploitation et de la supervision par la DSI ou encore la possibilité de réaliser soi-même ses déploiements de flux automatisés ou ses nouvelles traductions. On notera aussi que d’un point de vue purement économique une telle approche est particulièrement conseillée pour les entreprises qui réalisent de forts volumes d’échanges.

Les dispositifs EDI en mode Saas

Une chose est désormais admise : le Saas n’est plus un effet de mode, il a permis à nombre d’entreprises d’accéder à des outils jusqu’alors réservés « à d’autres ». L’intérêt des solutions EDI Saas s’inscrit dans cette dynamique en permettant de bénéficier de coûts d’accès compétitifs pour démarrer un projet EDI. En s’appuyant sur des outils mutualisés et semi-standardisés, il est alors possible de lancer un projet EDI à moindre coût. Opter pour le Saas présente aussi un autre avantage majeur : une fois le dispositif adopté par l’organisation, il sera possible, selon l’opérateur de service choisi, de réaliser une migration vers un environnement internalisé avec facilité si le prestataire retenu initialement commercialise aussi ses solutions en mode « On Premise ». Cette flexibilité est une donnée stratégique qui explique le lancement croissant de nombreuses initiatives en mode Saas : financièrement moins engageant au départ, pouvant être internalisé (On Premise) par la suite et alors plus adapté aux besoins spécifiques de chaque entreprise

À travers ces quelques fondamentaux, il apparaît que le choix d’une offre EDI en Saas ou sur site dépend largement de critères opérationnels et de l’organisation de chacun. Il n’existe pas de mauvaise ou de bonne approche. Afin de choisir la solution la plus adaptée, il est utile de se poser les bonnes questions, de consulter idéalement des acteurs proposant les deux approches pour prendre en considération les points évoqués précédemment et ensuite de se lancer. Il sera alors possible de faire le bon choix et de bénéficier des nombreux avantages liés à l’utilisation des technologies et solutions EDI.

Par Joël Spitalier chez API (Advanced Prologue Innovation – groupe Prologue)