Electronic IDentification (eID), éditeur de solutions d’identification à distance et expert en confiance numérique, leader sur le marché européen et présent dans 27 pays, renforce son partenariat stratégique avec le groupe TESSI sur le marché français, initié il y a 4 ans dans d’autres pays. À travers cet accord, Electronic IDentification (eID) renforce son implication et sa présence sur ce marché, pendant que TESSI consolide son portefeuille de services digitaux dans les domaines d’identité, onboarding et services de confiance numérique, à un moment où la pandémie accroît la demande de ce type de services avec les garanties de sécurité les plus élevée et des facilités d’accès et d’utilisation pour les citoyens.

VideoID est la solution vérification d’identité en vidéo streaming, leader sur le marché mondial depuis sa création il y a 7 ans, lorsqu’elle est née comme une alternative aux solutions de selfie actives jusqu’alors pour des opérations à faibles niveaux de sécurité. Basée sur un algorithme d’analyse par intelligence artificielle, VideoID assure la vérification d’identité d’une personne de manière automatisée et en moins de 30 secondes. Il compare, analyse et extrait les caractéristiques graphiques du document d’identité et réalise ensuite un scoring avec les caractéristiques biométriques du détenteur, en réalisant à la fois une « preuve de vie ». Tout ceci depuis n’importe quel dispositif ou canal et en assurant les niveaux de conformité et de sécurité les plus exigeants du marché.