eZ Systems a annoncé aujourd’hui avoir acquis un logiciel de e-commerce auprès de silver.solutions, le fournisseur de solutions de e-commerce spécialisé dans les solutions B2B. Cette acquisition renforce l’offre de eZ Systems, qui couvre dorénavant l’éventail complet des expériences digitales actuelles, lui permettant d’accélérer le développement de nouvelles possibilités en matière de e-commerce.

« Depuis le départ, silver.solutions a développé sa technologie en s’appuyant sur eZ Platform et sur le framework Symfony sur lequel est basé notre technologie. Cette acquisition s’est donc présentée comme un choix naturel. » explique Bertrand Maugain, co-CEO et CCO chez eZ Systems. « Contrairement à certains de nos concurrents, nous ne venons pas ajouter à notre portefeuille une technologie tierce, mais nous nous appuyons sur la base robuste d’eZ Platform. Nous avons su évoluer d’un positionnement centré sur la gestion de contenu à celui de fournisseur d’une plate-forme d’expérience digitale (DXP) où le contenu, le commerce, la personnalisation et l’interopérabilité sont des éléments essentiels. »

Partenaire de longue date de eZ, silver.solutions a initialement développé sa technologie comme une couche supplémentaire sur les technologies eZ. Depuis 2017, silver.solutions a développé une nouvelle version de sa solution de e-commerce s’appuyant sur eZ Platform v2, et en 2018, un partenariat a été établi avec eZ Systems pour lui permettre de proposer cette solution de e-commerce directement au sein de l’offre eZ, sous le nom eZ Commerce. À compter d’aujourd’hui, de nombreux clients bénéficient des synergies associées à l’exploitation parfaitement fluide et intégrée de ces deux solutions.

« Chez silver.solutions, nous sommes enchantés de cette acquisition. En effet, eZ Systems dispose des ressources en ingénierie et de la vision nécessaires pour poursuivre le développement de notre produit de base. Ceci nous permet de nous concentrer sur le développement d’extensions pour le e-commerce B2B et l’adaptation du logiciel aux besoins particuliers des clients. silver.solutions continuera à proposer sa solution de e-commerce existante, silver.eShop. Ainsi nous sommes en mesure de proposer deux solutions à nos clients, en fonction de leurs exigences et de leur stratégie », explique Ania Hentz, CEO de silver.solutions.

Roland Benedetti, Responsable produit chez eZ Systems ajoute : « De plus en plus, les entreprises doivent faire en sorte que leurs clients soient en mesure d’effectuer leurs transactions en ligne de manière fiable, sécurisée et simple. Le e-commerce est devenu un élément fondamental de ce que les plates-formes d’expérience digitale se doivent de proposer. Avec l’intégration d’une solution de e-commerce au cœur de notre plate-forme, nous sommes en mesure d’étendre l’éventail de nos possibilités. Plus spécifiquement, nous sommes dorénavant en mesure de proposer une parfaite intégration avec des applications telles que les systèmes ERP et CRM, comme Microsoft Dynamics, SAP ou autres ».

L’équipe de silver.solutions fournira support et accompagnement durant la transition, tandis qu’eZ augmentera progressivement les ressources dédiées au développement de fonctionnalités de e-Commerce supplémentaires et accélérera l’investissement dans le développement du logiciel. En tant que partenaire majeur et expert du e-commerce, silver.solutions poursuivra le développement de projets et solutions dédiés au e-commerce B2B.