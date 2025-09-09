Dans la course aux données prêtes pour l’IA, la rapidité et la fiabilité des pipelines deviennent décisives. En absorbant Tobiko Data et ses innovations open source, Fivetran muscle son offre et se positionne comme acteur central d’un écosystème en pleine consolidation.

Les DSI sont aujourd’hui confrontés à un double impératif : centraliser et fiabiliser des volumes toujours plus massifs de données, tout en accélérant leur mise à disposition pour les usages analytiques et l’IA générative. La capacité à industrialiser la préparation, la transformation et la gouvernance des données est devenue critique pour éviter goulots d’étranglement et pertes de valeur.

Des besoins qui redessinent le paysage de la data et encourage les acquisitions et la consolidation du marché.

Fivetran, spécialiste mondial de l’intégration et du mouvement de données, annonce l’acquisition de Tobiko Data. Fondée par d’anciens ingénieurs de Netflix, Airbnb, Google et Apple, spécialisée dans la transformation de données en open source, cette startup est à l’origine de SQLMesh et SQLGlot, deux outils conçus pour rendre les pipelines de données plus rapides, fiables et collaboratifs, en supprimant les traitements inutiles et en facilitant les tests et déploiements.

Pour Tyson Mao, cofondateur de Tobiko Data, ce rapprochement ouvre une nouvelle dimension : « Nous avons créé Tobiko Data pour rendre la transformation de données plus collaborative, transparente et prévisible. En rejoignant Fivetran, nous allons développer ces capacités à l’échelle mondiale et aider les clients à transformer la gestion des données en atout. »

Cette opération marque une étape clé dans la stratégie de Fivetran : proposer une plateforme entièrement managée couvrant l’ensemble de la chaîne, depuis la collecte des données jusqu’à leur activation dans des environnements analytiques et IA.

Les technologies développées par Tobiko Data apportent un moteur de transformation avancé, conçu pour optimiser vitesse et efficacité. Capable de supprimer les traitements inutiles et de faciliter les tests et déploiements, il réduit les coûts opérationnels tout en renforçant la fiabilité. L’approche collaborative et sémantique du SQL permet aux équipes d’accélérer la livraison de données gouvernées et exploitables à grande échelle. « Nos clients sont soumis à une pression constante pour livrer des données fiables plus rapidement, à davantage d’équipes et dans un plus grand nombre d’environnements. Avec Tobiko Data, nous élargissons nos capacités de transformation pour répondre à cette demande – sur une architecture ouverte qui favorise transparence, innovation et interopérabilité », explique George Fraser, CEO de Fivetran.

Il s’agit déjà de la deuxième opération de croissance externe de Fivetran réalisée en 2025, après l’acquisition de Census, acteur du reverse ETL. L’entreprise, qui revendique plus de 300 millions de dollars de revenus annuels récurrents, a récemment multiplié les initiatives pour élargir sa couverture technologique : extension de son Connector SDK, prise en charge d’environnements hybrides et de data lakes sur S3, Azure, OneLake, Fabric et Google Cloud, ou encore adoption des formats ouverts comme Iceberg.

Cette offensive s’inscrit dans un marché très concurrentiel où d’autres acteurs de l’intégration et de la transformation des données – Snowflake avec ses outils natifs, Databricks avec Delta Live Tables, Informatica, Talend ou encore Matillion – cherchent à séduire les DSI avec des promesses similaires : pipelines fiables, temps de mise en production réduits et compatibilité avec les environnements hybrides. L’acquisition de Tobiko Data renforce l’atout différenciant de Fivetran : offrir une plateforme unifiée, gouvernée et prête pour l’IA, en capitalisant sur l’innovation open source.

Pour les DSI, ce rapprochement illustre une tendance forte : la consolidation de l’écosystème data autour de solutions intégrées capables de combiner ingestion, transformation et gouvernance. Dans un contexte où l’IA impose des exigences inédites en matière de qualité, de traçabilité et de sécurité des données, l’intégration de Tobiko Data positionne Fivetran comme un partenaire stratégique pour bâtir une infrastructure data moderne et durable.

