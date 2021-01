ForcePoint vient d’être acquis par le fonds d’investissement Francisco Partners qui a nommé, avec effet immédiat, Manny Rivelo au poste de CEO.

L’éditeur de cybersécuritée veut maintenant convaincre les entreprises et les administrations d’adopter une approche moderne reposant sur la nouvelle architecture en vogue et le fer de lance de ForcePoint : le SASE – Secure Access Service Edge.

La particularité revendiquée par l’éditeur texan est que ses offres sont centrées sur l’humain, et qu’elles aident l’entreprise numérique en adaptant en temps réel la réponse de sécurité au risque dynamique que représentent les utilisateurs et les machines. Le système » Human Point » de Forcepoint offre une protection qui s’adapte aux risques, pour garantir en permanence une utilisation fiable des données et des systèmes.

Manny Rivelo, nouveau patron de l’entité, explique : « La cybersécurité n’a jamais revêtu autant d’importance pour les entreprises et les administrations à travers le monde. Alors que nous ne cessons d’assister à des attaques mondiales à grande échelle, le secteur de la cybersécurité se doit d’évoluer pour offrir des capacités de sécurité à la hauteur de celles des menaces complexes actuelles ».