Depuis que le Gartner a initié le concept SASE, Secure Access Service Edge, un framework pour accélérer l’adoption et la sécurisation du cloud, tous les éditeurs de sécurité essayent de s’y rattacher. Fusionnant WAN, CASB, FWaaS (Firewall as a Service), IAM et Zero Trust en un modèle unifié délivré sous forme de services, l’approche SASE s’impose et chaque acteur complète ses gammes pour s’y conformer.

C’est bien dans cet esprit que Fortinet annonce aujourd’hui l’acquisition d’OPAQ Networks et de sa solution cloud ZTNA (Zero Trust Network Access) pour protéger les réseaux étendus et distribués des entreprises qui s’étendent du datacenter aux succursales en passant par les utilisateurs distants et les dispositifs IoT.

L’objectif de cette acquisition est d’enrichir la Security Fabric de Fortinet pour offrir sous forme de service à la fois un véritable accès sécurisé Zero Trust, un pare-feu nouvelle génération et des capacités SD-WAN, la sécurité Web, le sandboxing, la sécurisation des terminaux avancés (advanced endpoints), l’authentification multifacteur, la protection de la montée en charge multicloud, le rempart Cloud Access Security Broker (CASB), l’isolation du navigateur et les capacités de pare-feu des applications Web.

Avec cette acquisition, Fortinet renforce également ses relations avec les fournisseurs de sécurité managés. La plateforme d’OPAQ est conçue pour permettre aux MSSP, aux opérateurs et aux partenaires à haute valeur ajoutée d’intégrer facilement la plateforme multitenant SASE dans leur propre offre. Ils apportent ainsi de la valeur à leurs clients entreprises et organisations gouvernementales, grâce à l’expertise de leur Centre d’Opérations Réseau (NOC) et de leur Centre d’Opérations Sécurité (SOC).

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.