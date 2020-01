La multiplication des canaux d’informations et des applications a pour principal effet d’augmenter significativement le nombre de fichiers générés et exploités par les entreprises. Et bon nombre de ces ensembles d’informations sont désormais de tailles, de contenus et de formats très divers essentiellement formés d’information non structurée.

Pour les entreprises, il s’agit là d’une nouvelle difficulté en ce qui concerne le stockage et l’accessibilité de ces données.

Qumulo, entreprise fondée en 2012 et basée à Seattle, est spécialisée dans la gestion de ces types d’information qu’elle rend accessibles à travers les réseaux d’entreprise via des NAS maison ou sur les différents Clouds du marché, et ceci de façon transparente pour les utilisateurs.

Les besoins spécifiques des entreprises induits par ces nouvelles formes d’information n’ont pas échappé à Fujitsu qui annonce une collaboration avec l’américain. Le fabriquant japonais va ainsi pouvoir proposer une solution de stockage et de protection des données à ses clients, sous la forme d’un guichet unique répondant à la problématique de l’information non structurée.

Pour Qumulo qui a déjà des partenariats avec Dell dans la plateforme PowerEdge R740xd et Hewlett Packard sur Appollo Enterprise, mais également Amazon et Google pour le stockage sur le Cloud, cette collaboration augmente significativement le potentiel des entreprises clientes.