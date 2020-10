Getac, le spécialiste des ordinateurs portables durcis pour la défense, l’industrie et les services d’urgence annonce l’intégration dans l’un de ses derniers modèles de tablettes sous Windows 10 d’un système de communication LiFi. C’est à dire à même de communiquer avec d’autres périphériques via la lumière, beaucoup moins sensible aux perturbations électromagnétiques que le bien connu WiFi.

Pour mémoire, dès 2005, c’est au Japon et en France, que les premières expériences de communications Li-Fi avec des LED sont menées. Parmi les précurseurs dans ce domaine, des chercheurs de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Parmi les avantages mis en avant par le constructeur, on retiendra d’abord l’amélioration de la confidentialité et de la sécurité. En effet, la lumière peut être plus facilement contenue que les ondes radio, et peut donc être mieux sécurisée dans un espace physique. Ce qui réduit les risques de piratage ou de détournement, tout en offrant un meilleur contrôle sur la localisation du réseau, le suivi des ressources et l’authentification des utilisateurs.

Autre avantage notable, la vitesse de transmission et la qualité de connexion se révèlent très significativement améliorées puisque le LiFi offre une densité de données mille fois supérieure à celle des réseaux radio avec lesquels elle n’interfère pas. Elle présente aussi une latence extrêmement faible.

Rick Hwang, Président des produit durcis, précise : « L’annonce d’aujourd’hui démontre une fois de plus notre engagement à résoudre ces défis en combinant de nouvelles technologies puissantes telles que le LiFi avec nos appareils robustes éprouvés, afin de créer des solutions de pointe qui excellent même dans les environnements opérationnels les plus défavorables ».