Contrairement à ce qui se passe dans l’univers Android, Huawei a récupéré l’accès aux technologies de Microsoft et à Windows suite à une dérogation délivrée par l’administration américaine. Le constructeur chinois en profite donc pour lancer en France un nouveau PC ultra-léger, le Matebook D14.

Doté d’un écran FullView 14 pouces à bordures ultrafines, ce Matabook D bénéficie d’un châssis léger, de performances de haut vol et d’une nouvelle gamme de fonctionnalités dont la continuité multi-écrans.

Pour ce modèle, le constructeur a fait confiance à AMD. Le PC est animé par un processeur AMD Ryzen 5 3500U nm pour offrir des performances puissantes tout en conservant un haut niveau de stabilité et de fiabilité ainsi que d’un GPU AMD Radeon Vega 8.

Ce MateBook D intègre aussi un nouvel ensemble de capacités de collaboration multi-écrans construites sur les fondations de HUAWEI OneHop. Les nouvelles fonctionnalités permettent au PC et à un smartphone Huawei de partager un seul écran depuis lequel les utilisateurs peuvent faire glisser des fichiers d’une interface utilisateur à l’autre. Les périphériques connectés à l’ordinateur portable peuvent également être utilisés pour naviguer sur le smartphone, donnant aux utilisateurs d’ordinateur portable un accès direct aux applications mobiles sans changer d’appareil.

Pour Wang Yingfeng, Président de la ligne de produits PC et tablettes de Huawei Consumer BG « nous sommes restés fidèles à notre promesse initiale qui est celle d’apporter de nouvelles innovations expérientielles à chaque nouveau modèle. Avec ce HUAWEI MateBook D 14, nous nous sommes engagés à offrir la meilleure expérience aux jeunes utilisateurs. Bien qu’il soit élégant, puissant et intelligent, il est bien plus qu’une aide à la productivité : c’est le PC idéal, qui excelle aussi bien dans les usages de bureautique que pour le gaming ».

Le MateBook D 14 est disponible dès aujourd’hui dans sa configuration 8 Go de RAM + 512 Go de SSD au prix de 749,99 € avec les nouveaux écouteurs HUAWEI FreeBuds 3 offerts.