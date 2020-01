L’annonce par Big Blue d’une augmentation de 0,1%, à 21,8 milliards de dollars, de son chiffre d’affaire sur le dernier trimestre 2019 a plu aux investisseurs qui ont fait progresser le cours de l’action de 5%.

Une petite bonne nouvelle qui permet au constructeur de stopper, de très peu, la série des 5 trimestres consécutif à la baisse. Cette embellie est pour partie due aux mainframes de la série Z, et notamment du tout récent Z15, qui permet à la division concernée de progresser de 16% entre novembre et décembre 2019. L’activité d’IBM bénéficie également de l’intérêt des entreprises pour les systèmes cloud et les logiciels d’analyse, dont font partie les solutions de Red Hat -racheté 34 milliards de dollars en 2018.

Le chiffre d’affaire de cette branche pèse 7,2 milliards, soit une progression de 8,7%, avec une progression ajustée de 24% pour le spécialiste de l’open source. Mais tout ne va pas aussi bien pour l’activité Global Technology Services qui perd 5%, ce qui a amené le Directeur Financier de l’entreprise à annoncer, sans précision, des « actions structurelles agressives ».

La PDG de Big Blue, Ginni Rometty, prévoit une année 2020 en hausse avec à la clef un bénéfice par action en hausse. Un optimisme que ne partage pas Morgan Stanley, l’institution financière anticipe un ralentissement dans les investissements informatique, qui pourraient bien impacter aussi l’activité d’IBM.