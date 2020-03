C’est sans doute dans les périodes critiques comme celle que l’on connaît, que l’agilité et la souplesse offertes par les solutions de communications unifiées se font le plus évidentes.

Avec son initiative « Solidarité digitale by innovaphone », la société allemande Innovaphone AG mat gratuitement à disposition de toutes les entreprises et de tous professionnels l’accès à sa plateforme cloud de communications unifiées Innovaphone myApps. Elle permet de téléphoner, de visiophoner, de partager des applications, d’utiliser une messagerie instantanée d’entreprise sur PC et smartphones et même de partager son écran avec d’autres utilisateurs (dans le cadre de la version PC). Dans la rubrique « Protection des données » de la plateforme, les utilisateurs peuvent gérer leurs propres coordonnées et définir et modifier leurs informations de présence et de visibilité.

Le site propose en outre toute une série de tutoriels pour permettre à vos collaborateurs d’être très rapidement opérationnels sur la solution.

Dagmar Geer, PDG de la société innovaphone AG explique ainsi qu’il « est important pour nous tous que la communication des entreprises, même dans un moment difficile comme celui-ci, soit garantie avec la plus grande continuité possible. Nous sommes heureux d’apporter notre contribution en offrant pendant trois mois aux entreprises un accès gratuit aux nombreux outils de communications unifiées de notre plateforme collaborative, innovaphone myApps ».

Pour en savoir plus : Solidarité Digitale by innovaphone