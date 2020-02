Le spécialiste des mémoires et mémoires flash Kingston annonce que 3 des ses clefs USB sont désormais référencées dans le Nato Information Assurance Product Catalogue, autrement dit qu’elles offres toutes les garanties de sécurité dont ont besoin les forces armées.

Les modèles de clefs, IronKey D300 – D300S -D300SM, disposent d’une protection complexe par mot de passe qui empêche l’accès aux données. Le modèle D300S propose même un dispositif de clavier virtuel actionné à la souris et empêchant les piratages de type keyloggers. En outre, l’IronKey D300S est sérialisée et comporte donc un numéro de série et un code à barres uniques qui peuvent être scannés et utilisés par les administrateurs de la sécurité pour faciliter le suivi et les processus de déploiement à l’échelle de l’organisation.

La série IronKey USB est fabriquée avec un boîtier robuste en zinc. Coté électronique, la gamme IronKey D embarque un dispositif de chiffrement matériel AES-XTS 256 bits de qualité militaire. En outre, le module crytographique est époxydé : il est donc vain de tenter de reconstituer les circuits avec un microscope électronique… sauf à ôter la résine et donc les gravures. Une sécurité qui permet à ces clés d’afficher une certification FIPS 140-2 « niveau 3 » afin de répondre aux exigences gouvernementales en matière de sécurité physique anti-fraude, de gestion des clés cryptographiques et de capacités d’authentification renforcées. Le niveau 3 exige en effet une sécurité physique inviolable pour protéger les utilisateurs malveillants contre l’accès au module cryptographique

Bien évidemment, le firmware sait détecter et contrer les tentatives de type « BadUSB ». Rappelons que ces attaques permettent de modifier le firmware de n’importe quel appareil USB (non protégé contre cette attaque) et d’injecter un malware quasi indétectable qui pourra par exemple faire passer la clé USB pour un clavier aux yeux de l’ordinateur et permettra de saisir automatiquement du code malveillant dans une invite de commande ou encore de faire passer la clé USB pour une carte réseau afin d’imposer un DNS spécifique malveillant qui redirige les navigations Web vers des sites de Phishing.

Les différentes clés IronKey D300 sont disponibles dans des capacités allant de 4 Go à 128 Go.

De quoi transporter en toute tranquillité des données plus que confidentielles, que l’on soit militaire, membre d’un gouvernement ou simplement soucieux de protéger ses informations.

