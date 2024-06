Camunda a annoncé aujourd’hui la nomination de Kurt Petersen au poste de Senior Vice President of Customer Success. En tant que leader expérimenté, Petersen a dirigé pendant plus de vingt ans des équipes performantes dans le secteur des logiciels d’entreprise et de l’automatisation, en se concentrant sur la satisfaction totale du client et l’apport de la valeur. Dans son nouveau rôle de Senior Vice President of Customer Success, Petersen se joint à l’équipe de direction de Camunda et aide les clients à tirer le maximum de valeur de leurs efforts d’orchestration et d’automatisation des processus. Il dirigera une équipe d’environ 100 personnes chez Camunda, y compris les fonctions de succès client, de conseil et de support.

» Camunda se distingue par son approche différenciée de l’automatisation de bout en bout grâce à l’orchestration, qui est essentielle pour obtenir des résultats commerciaux tangibles et évolutifs grâce à l’automatisation « , a déclaré Petersen. » Les organisations qui peuvent intégrer et orchestrer des automatisations locales et cloisonnées, tout en intégrant l’innovation et l’IA dans leurs processus, sont prêtes à obtenir le meilleur retour sur investissement de leurs efforts d’automatisation existants et futurs. L’orchestration culmine dans la conduite de résultats impactants, tels que l’efficacité interne ou l’amélioration de l’expérience client. Je suis ravi de rejoindre une équipe qui a la vision et la crédibilité sur le marché pour accompagner ces transformations au sein de certaines d’entreprises de premier plan, prestigieuses et les plus innovantes au monde. »

Avant de rejoindre Camunda, M. Petersen a occupé le poste de vice-président de la réussite des entreprises chez UiPath, où il a mis en place une stratégie de réussite des clients très efficace et évolutive. Avant UiPath, M. Petersen a occupé divers postes de consultant en affaires et de leadership en matière de réussite des clients dans des entreprises comme Sapient ou encore Tungsten Automation, anciennement connue sous le nom de Kofax.