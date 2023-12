Les outils de communication et le monde de la téléphonie ont très fortement évolué ces dernières années. Ainsi, la montée en puissance de nouveaux usages, décuplée par la banalisation du télétravail, a largement contribué à créer de nouveaux réflexes en matière de communication.

Dans ce contexte, la notion de mobilité est aujourd’hui stratégique pour toutes les organisations et se positionne comme un levier générateur de performance, de confort de travail et de productivité. C’est précisément sur ce point que le mobile est aujourd’hui un point d’accès qui doit pouvoir intégrer toutes les fonctionnalités nécessaires pour échanger dans tous les cas d’usages possibles.

Le mobile first, un must have

Comme nous l’avons vu, la recherche d’accès à des guichets de communication unique est une composante clé qui va permettre aux entreprises de s’adapter aux nouvelles formes de travail plébiscitées par leurs équipes. Sur ce point, le virage de la communication unifiée apparait comme une exigence. Mais au-delà du matériel, qui ne sert finalement que de point d’accès (mobile, ordinateur portable, tablette), se pose la question du comment faire.

C’est sur ce point que les plateformes de communications unifiées occupent une place centrale en permettant de gérer toutes les interactions effectuées. Il devient alors possible de prendre en compte tous les médias et solutions possibles et de les réunir en un point pour offrir une expérience utilisateur sans couture.

Dans les faits, cette approche génère de nombreux avantages comme : commencer une communication sur un terminal et basculer sur l’autre sans interruption, lancer une session de visioconférence, indiquer ses disponibilités ou basculer les appels chez un collègue au besoin, partager des documents lors d’une visioconférence, etc. Toutes les options sont possibles.

L’approche mobile first au service de la productivité

Plus que jamais, le mobile joue un rôle de premier plan dans le mode de travail des équipes et contribue à accroitre leur productivité. Nous pourrions par exemple évoquer l’intégration des numéros mobiles dans les applications CRM et métiers afin d’éviter les silos et de pouvoir superviser la relation client (commerciaux et support).

Ne pas négliger les notions de souveraineté

Le point lié à la souveraineté et à la sécurité n’est pas anodin. En effet, les échanges d’informations réalisées par les collaborateurs nécessitent d’être sécurisés et confidentiels. Dans ce contexte, nombre d’organisations interdisent aujourd’hui l’usage de telle ou telle plateforme en raison de la nationalité des éditeurs qui les proposent (leur législation n’étant pas toujours garante d’une bonne confidentialité, que ce soit aux États-Unis ou dans certains pays d’Asie par exemple). Sur ce point, s’appuyer sur des acteurs français ou encore mieux européens offre une réelle garantie aux organisations de pouvoir échanger en totale sécurité dans un cercle de confiance.

Mobile first, communication unifiée et souveraineté sont donc trois points clés pour s’appuyer sur des environnements de confiance, ouverts, intuitifs et performants afin de communiquer dans les meilleures conditions. Au-delà de ces éléments, les Smartphones vont continuer à occuper de plus en plus de place dans la digital Workplace en positionnant la simplicité et l’innovation au centre des nouveaux usages plébiscités par les utilisateurs.

____________________________

Par Bertrand Pourcelot, CEO Enreach for Service Providers