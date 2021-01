La crise du COVID-19 a fait de l’agilité le motto des entreprises. Ce changement de paradigme s’est accompagné d’une nécessaire remise en question des technologies et solutions utilisées, pour éliminer celles appartenant au passé et diffuser celles qui façonneront l’avenir. En matière de méthodes agiles, les développeurs ont ouvert la voie avant même qu’elle ne s’impose à l’agenda des entreprises. Le management agile permet de gérer efficacement l’incertitude pour la convertir en levier de compétitivité et accélérer la transition numérique.

Les programmeurs ont été les pionniers de la transformation numérique du travail en créant une structure modulable qui s’adapte aux demandes des acteurs internes comme externes. Ils ont adopté des outils innovants de messagerie basés sur des canaux au service de la coopération et de la priorisation des tâches qui se révèlent être de précieux leviers de création de valeur ajoutée au service de la productivité des équipes à l’heure de la généralisation du télétravail. Ils ont compris très tôt les objectifs de rapidité liés aux services informatiques qui permettent de renforcer le team spirit et d’insuffler une vision globale à l’ensemble des parties prenantes d’entreprise. Les entreprises qui veulent prospérer dans un monde post-pandémique doivent s’inspirer de leurs équipes de développeurs pour collaborer efficacement et à grande échelle.

Coder mieux et plus vite en équipe

Grâce aux bons outils, tous les collaborateurs sur un projet peuvent être mobilisés dès le début et s’y impliquer totalement pour s’investir pleinement dans la culture d’entreprise. Comme les informations sont diffusées en temps réel et consolidées dans les canaux, les nouveaux intervenants d’une équipe peuvent s’en servir pour se mettre rapidement au diapason. Ils sont intégrés sans interrompre le travail en cours. Cela évite de longues et parfois coûteuses formations. Surtout, cela certifie que le service informatique assurera sa mission sans interruptions.

Les canaux de messagerie font que la planification des projets est simple et fluide. Le passage du lancement à l’engagement est accéléré par l’alignement constant des collaborateurs qui échangent en toute transparence. Toutes les parties prenantes d’un projet, des chefs de produits aux ingénieurs, peuvent s’entendre facilement sur leurs objectifs en capitalisant sur les atouts du test & learn. Avec les outils de collaboration, l’avantage décisif se construit à toutes les étapes de la programmation. Cette culture d’ouverture est essentielle pour construire une expérience client de qualité.

La coordination ainsi permise élimine une bonne partie des frictions et des risques de goulots d’étranglement susceptibles de ralentir la bonne marche des projets et d’alourdir les coûts. Elle permet également d’accélérer la prise de décision afin de répondre rapidement et intelligemment à un nouvel enjeu. Ces processus numériques clairs et agiles sont en phase avec l’obligation de rapidité qui est devenue l’une des principales valeurs d’ajustement de l’économie.

Les bénéfices d’une telle organisation sont nombreux. D’abord, livrer plus rapidement le code pour leurs clients. Mais surtout, cela atteste de la transparence et de la rapidité dans le processus de déploiement. Ces critères sont désormais devenus incontournables pour sortir des logiques compartimentées qui prévalaient dans les organisations traditionnelles.

Des plateformes de messagerie basées sur des canaux apportent l’alignement et l’ouverture des champs des communications

Dans cette quête d’efficacité, certaines pratiques permettent aux entreprises de se démarquer pour généraliser l’agilité comme avantage concurrentiel. Il faut par exemple rédiger un code évolutif, de manière agile, et s’assurer que son déploiement soit en phase avec les enjeux de sécurité associés. Sauter cette étape cruciale engendrerait le risque que le processus de contrôle qualité bloque le flux de travail des développeurs.

Pour s’assurer d’avoir une gestion des incidents rapide et fluide, les équipes de développement doivent pouvoir s’appuyer sur des systèmes de communication efficaces. Il faut s’assurer que les bonnes informations parviennent aux bonnes personnes au bon moment. L’usage de canaux de messagerie et d’un outil de gestion des incidents permet de répondre à cette exigence de réactivité.

Dernier défi : Accroître la visibilité sur les déploiements

Enfin, l’amélioration de la visibilité des déploiements de services informatiques fait partie des principaux problèmes à résoudre. Il est en effet essentiel de fournir plus rapidement le code aux clients en apportant une plus grande transparence et une plus grande rapidité au niveau du processus de déploiement. Toutefois, cette amélioration repose sur le retour d’information clé fournit par l’outil qui, à son tour, accélère le cycle de test des produits. En suivant cette logique éprouvée, une entreprise agile capitalise sur cette approche de retour d’information continu pour identifier les obstacles, stimuler l’engagement et la productivité de ses équipes.

En conclusion, le gain de temps inhérent aux plateformes de messagerie basées sur des canaux est triple. Il porte à la fois sur l’intégration, le travail en lui-même et la réponse sur incident. A l’heure de de la transformation profonde du travail et de l’accélération des attentes numériques et sécuritaires, il faut en finir avec l’âge d’or de la collaboration verticale. Le management horizontal découlant de ces outils est vecteur d’innovation et de réussite, autant pour le salarié que pour l’entreprise. Pour cette raison, il est grand temps que les entreprises adoptent les principes agiles propres aux écosystèmes DevOps. La diffusion de méthodes agiles propulsées par des outils de messagerie innovants et basés sur les canaux permet en effet de concilier bien-être des entreprises, croissance vertueuse et compétitivité !

Par Johann Butting – VP EMEA chez Slack