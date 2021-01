Les décisions relatives à la technologie utilisée sur le lieu de travail relèvent traditionnellement de la responsabilité du service informatique. Cependant, au cours de la dernière décennie, avec le développement du Bring Your Own Device (BYOD) et la consumérisation de l’informatique, ces décisions impliquent de plus en plus les employés des entreprises. La pandémie en cours n’a fait qu’accroître cela. En effet, le travail à distance met en lumière des problèmes liés aux PC des employés, qui ne seraient peut-être pas apparus dans un environnement de bureau.

Bien que certaines entreprises avisées prennent des mesures pour mettre en relation le service informatique et les employés en matière d’outils informatiques, on observe un écart de perception entre ces deux entités. En effet, PWC a récemment découvert que 90% des dirigeants pensaient que leur entreprise accordait une attention particulière aux besoins de leur personnel lors de l’introduction de nouvelles technologies. Pourtant, seulement la moitié (53%) des employés ont dit la même chose. Ainsi, pour rester compétitives, il est essentiel pour les entreprises d’aller au-delà du contrôle et de l’approvisionnement informatique et permettre aux employés d’exercer un choix plus important en ce qui concerne la technologie et les outils qu’ils utilisent au quotidien.

Connecter les RH à l’informatique

Grâce à l’informatique et à la connectivité de nouvelle génération, les employés sont habitués à disposer des dernières technologies. Le monde devient de plus en plus numérique et la main-d’œuvre d’aujourd’hui s’intéresse aux derniers PC, produits et services. De nombreux jeunes, entrant sur le marché du travail pour la première fois, ont grandi à l’ère du numérique et s’attendent au même niveau technologique sur le lieu de travail qu’à la maison.

Dans cette optique, les entreprises doivent travailler pour attirer et retenir le personnel. Des paramètres tels que la formation, les primes, les avantages liés à la santé et au bien-être restent attrayants pour les employés et ne peuvent être ignorés par les entreprises. Cependant, la pandémie en cours – qui a conduit à une augmentation significative et soutenue du temps passé par les employés sur leurs ordinateurs portables et de bureau à la maison – a vu la technologie au travail devenir une préoccupation majeure des employeurs. Pour de nombreuses personnes, les PC et les ordinateurs portables sont une fenêtre sur le monde à la fois professionnellement et personnellement. Cela souligne la nécessité pour les entreprises de faire participer les employés à la prise de décision en matière d’achat d’ordinateurs.

Cultiver une main-d’œuvre productive et heureuse n’est plus seulement le travail du service des ressources humaines, cela nécessite des conversations ouvertes entre les employés et l’entreprise à propos de la technologie que les employés souhaitent utiliser et leur permettre de donner leur meilleur au travail.

Les avantages commerciaux

Renforcer la relation entre les RH et le service informatique, et donner aux employés plus de liberté pour utiliser une technologie familière se traduit par de nombreux avantages pour l’employeur et l’entreprise. Selon une étude Gensler Workplace, 76% des employés affirment que le choix d’une technologie aurait un impact positif sur leur performance, tandis que 60% ont également déclaré que cela influerait probablement sur leur satisfaction au travail.

Un employé ayant l’impression qu’une entreprise est à l’écoute de ses besoins aura envie d’aller au-delà des tâches liées à son poste. Cela engendre une augmentation de l’engagement des employés, ainsi qu’une satisfaction au travail et des performances accrues. En fait, les employés plus engagés seraient près de 20% plus productifs, tandis que les travailleurs se sentant compris et entendus par leur employeur sont 4,6 fois plus susceptibles de faire un travail plus productif.

Investissez dans les bons outils pour l’avenir

Alors, que doivent prendre en compte les employeurs lorsqu’ils investissent dans de nouveaux PC destinés à leur personnel ? Outre le fait d’encourager les employés à discuter ouvertement de leurs attentes en matière d’appareils, les entreprises doivent également prendre en compte d’autres fonctionnalités de base des PC comme la mobilité, la sécurité, la fiabilité et la connectivité. Ceci en plus du format et de la conception. La main-d’œuvre d’aujourd’hui est de plus en plus mobile et le sera encore plus après la pandémie. Les entreprises doivent s’assurer qu’elles investissent dans des appareils légers et portables, tout en étant puissants et sécurisés.

Il est également important de prendre en compte régulièrement les mises à jour des PC pour s’assurer que les employés peuvent profiter des dernières technologies, et éviter une fracture potentiellement défavorable entre la technologie personnelle et celle du lieu de travail.

Pour pérenniser leur stratégie d’engagement des employés et rester attrayante pour les nouveaux talents, il est désormais vital pour les entreprises d’adopter un nouveau modèle d’achat et d’approvisionnement en matière de technologies. Cela est particulièrement vrai pour les appareils des utilisateurs finaux. En fin de compte, lorsque les employés sont en mesure de choisir la technologie qu’ils souhaitent utiliser, ils sont plus engagés, plus productifs et resteront en poste plus longtemps.

___________________

Par Philippe Azouyan, directeur de la succursale française de Dynabook