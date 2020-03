Alors que les autorités du monde entier s’efforcent de contenir le coronavirus et tentent d’empêcher sa propagation, les restrictions de voyages mises en place obligent de nombreuses organisations à repenser leurs opérations. Plutôt que de se rendre dans une région où leurs vols retour risquent d’être annulés, beaucoup se tournent vers la vidéoconférence, la synchronisation ou le partage de fichiers et d’autres solutions de travail à distance pour maintenir leurs activités. En Chine, le virus s’est déclaré et où les politiques de travail à distance sont historiquement rares, l’outil de collaboration à distance Zoom a pourtant enregistré une augmentation de 15% des téléchargements en une journée.

Le travail à distance peut certainement bénéficier à une entreprise, encourageant plus de collaboration et de partage des connaissances. C’est pourquoi son adoption a considérablement augmenté au cours des dernières années. Le marché mondial de la synchronisation et du partage de fichiers d’entreprise (EFSS) devrait atteindre 24,4 milliards de dollars d’ici 2027, contre 3,4 milliards de dollars en 2018.

En revanche, une méconnaissance de ces outils peut mettre les entreprises en danger si elles ne prennent pas en compte la sécurité et la confidentialité des données. Pour réussir cette mise en place dans un contexte inédit, les entreprises doivent mettre en œuvre des technologies de synchronisation et de partage de fichiers sécurisés afin que les employés puissent travailler à domicile tout en étant en mesure d’accéder aux données et de les transférer de manière sécurisée.

Qu’est-ce que la synchronisation et le partage de fichiers?

La technologie de synchronisation et de partage de fichiers est conçue en tenant compte du paysage professionnel moderne; un paysage où la main-d’œuvre dépend de plusieurs appareils et de la flexibilité de l’emplacement afin de maximiser la productivité. La synchronisation et le partage de fichiers donnent aux organisations le pouvoir de partager des fichiers sur plusieurs appareils et avec plusieurs personnes à l’aide de la synchronisation de fichiers – permettant aux fichiers d’être stockés dans n’importe quel référentiel de données approuvé et accessibles à distance par les employés depuis n’importe quels de leurs appareils informatiques.

Risques de sécurité associés au travail à distance

Historiquement, les politiques de travail à distance ont été un sujet sensible pour les organisations. Alors que certains employeurs peuvent craindre que le travail à distance n’entraîne une baisse des performances des employés, la plus grande préoccupation est en fait de sécuriser les données propriétaires et critiques sur lesquelles les entreprises modernes s’appuient. Sur un réseau d’entreprise, les équipes informatiques peuvent facilement sécuriser les appareils des employés, mais cela devient beaucoup plus difficile à faire une fois qu’un employé accède au système depuis l’extérieur du réseau. En dehors du réseau d’entreprise, les appareils sont facilement sensibles aux attaques de tiers et de cybercriminels. L’attaque de ces points de terminaison non sécurisés peut révéler les informations de connexion de l’employé aux cybercriminels afin qu’ils puissent accéder au système de l’entreprise, ou même utiliser un ransomware pour verrouiller les données de l’entreprise – ce qui est arrivé au service NextCloud à l’automne dernier.

Avantages de la synchronisation et du partage de fichiers sécurisés

Les solutions conçues pour assurer la synchronisation et le partage de fichiers sécurisés offrent aux organisations la flexibilité nécessaire pour permettre la collaboration et la productivité des employés tout en donnant au service informatique le contrôle de la protection des données de l’entreprise. Voici quelques-unes des façons dont la technologie de synchronisation et de partage de fichiers sécurisés protège et responsabilise les entreprises:

Partage de fichiers sécurisés – Il est bien connu que lorsqu’une solution de synchronisation et de partage de fichiers n’est pas fournie, les employés auront souvent recours à leurs propres appareils et outils personnels. Étant donné que ces outils et appareils n’existent pas sous le contrôle des services informatiques, ils ne sont pas intrinsèquement sécurisés et mettent en danger les données sensibles de l’entreprise. Grâce à la synchronisation et au partage de fichiers sécurisés, les employés peuvent facilement partager et accéder aux fichiers de l’entreprise tandis que le service informatique maintient la confidentialité et la sécurité des données.

Easy Anywhere, Anytime Access – Les organisations commencent à voir la journée de travail moins comme un environnement de bureau à cadence d’horloge et ont adopté un environnement qui prend en charge les différents horaires et modes de vie de leurs employés. Grâce à la synchronisation et au partage de fichiers sécurisés, les employés ne sont plus contraints à un seul appareil appartenant à l’entreprise pour être productifs.

Prévention contre la perte de données et reprise après sinistre – Lorsque les données d’entreprise sont stockées de manière centralisée, elles sont mieux protégées contre les fuites de données. Cela inclut les données perdues à cause d’une cyberattaque, une erreur d’un employé ou un appareil perdu ou volé. Avec une solution de synchronisation et de partage de fichiers d’entreprise, les données sensibles de l’entreprise sont sécurisées et protégées.

Collaboration facile – Les services de synchronisation et de partage de fichiers s’adaptent non seulement pour protéger les données de l’entreprise, mais aussi pour faciliter la collaboration à distance sur le lieu de travail. Certains outils de synchronisation et de partage de fichiers fournissent désormais aux utilisateurs des outils pour prévisualiser et modifier des fichiers dans le navigateur, rechercher et trouver des documents et des versions spécifiques de l’entreprise, et conserver tous les employés sur la même version d’un document.

Alors que les urgences mondiales telles que l’épidémie de coronavirus peuvent mettre en évidence les avantages d’une politique de travail à distance sécurisée en place, l’utilisation d’outils de collaboration sécurisés doit être comprise comme faisant partie d’un changement culturel plus large. Alors que de plus en plus d’organisations adoptent des politiques de travail à distance, les équipes informatiques et les MSP qui desservent ces entreprises devraient adopter des solutions de synchronisation et de partage de fichiers sécurisés.

Par Samy Reguieg, Directeur France Acronis