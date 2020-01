La cérémonie des « DSI(N) de l’année », organisée par IT For Business, a récompensé sept DSI et un PDG et mis en lumière leurs projets de transformation et d’innovation.

Cette année, le jury a privilégié les réalisations effectives aux projets en cours. Il a également tenu à distinguer des DSI qui étaient capables de leadership, de vision et de partage de cette vision.

Les gagnants sont :

Grand Prix « DSIN de l’Année » & Prix « DSI as a Service » :

Véronique Puche, DSI de l’Assurance Retraite

Prix Spécial IT For Business « Manager Numérique de l’année » :

Jean-Pascal Tricoire, PDG de Schneider Electric

Prix Spécial du Jury « DSI Coup de Cœur »

Laurent Husson, DSI de Air Tahiti Nui

Prix « DSI Augmenté »

Yves Caseau, DSI de Michelin

Prix du « DSI open »

Sébastien Valla, DSIN de la Ville et de la Métropole de Saint-Étienne

Prix du « DSI Orchestrateur »

Pascal Wronski, DOSI de Saint Maclou

Prix du « DSI Communicant »

Laurent Rousset, DSI d’Adecco Group France

Prix du « DSI for Good »

Malika Pastor, DSIN de Colliers International

Découvrez tous les projets récompensés en détail dans le nouveau numéro 2246 d’IT For Business et sur le site d’IT For Business.