Comme tous les vendredis, retrouvez notre émission qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine en vidéo : InfoNews Hebdo…

Dans cet épisode, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent sur les débats en cours autour du Cloud souverain. Nul doute que les problématiques de souveraineté seront au cœur des préoccupations des DSI européens en 2022. Entre des contraintes nationales et européennes toujours plus fortes et une offre européenne désormais plus agressive avec OVHcloud, Gaia-X et Euclidia, le jeu du cloud connaît un vrai bouleversement en Europe. Histoire d’ajouter à la confusion ambiante, Euclidia a également réclamé cette semaine un moratoire sur les stratégies cloud nationales.

Bien évidemment, l’actualité de la semaine n’a pas été entièrement focalisée sur les problématiques de souveraineté. Nos animateurs reviennent aussi sur les débats autour des augmentations tarifaires de Microsoft 365, sur l’annonce d’un nouveau disque dur 20 To, sur le rachat de Cloudreach par Atos et sur l’évènement du début d’année 2022, le retour du CES de Las Vegas.

    

EN BREF CETTE SEMAINE

00:50 Microsoft monte ses prix

Microsoft annonce une augmentation de 20% des tarifs entreprise de Microsoft 365. L’éditeur explique que les tarifs sont restés stables depuis 10 ans alors que les services proposés se sont multipliés. Mais une pétition lancée sur Internet veut faire pression sur l’éditeur…

03:50 Un disque de 20 To chez Seagate

Pour faire face à l’explosion des données, les constructeurs continuent de croire dans les disques rotatifs très haute capacité. Seagate lance ainsi de nouveaux disques 20 To.

07:25 Euclidia demande un moratoire des stratégies cloud nationales

Le regroupement européen Euclidia – formé par 26 éditeurs et acteurs cloud – veut mettre en pause les stratégies cloud nationales et invite les instances européennes à ne pas imposer de certifications coûteuses aux acteurs européens et à imposer la préférence aux solutions européennes.

09:35 Une croissance de 6,3% du secteur numérique

La nouvelle étude Numeum estime que le secteur du numérique affichera une croissance de 6,3% fin 2021, supérieure à ses prédictions. Les ESN françaises ont engendré un CA de 56,3 milliards d’euros et les éditeurs de logiciels/services cloud français un CA de 19,3 milliards d’euros.

12:05 Atos absorbe Cloudreach

Atos continue d’absorber des acteurs à même d’enrichir ses compétences et son portfolio de services. L’ESN française rachète Cloudreach, une société spécialisée dans les services de migration cloud et le développement d’applications et services cloud.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:00 Un point sur le Cloud souverain

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent sur les dernières annonces en matière de cloud souverain et notamment les dernières annonces de Gaia-X mais aussi les annonces de Blue et d’autres acteurs européens qui espèrent surfer sur la tendance cloud hybride pour imposer une offre européenne de cloud.

À VENIR PROCHAINEMENT

17:35 CES 2022 : Le CES est de retour

La grande manifestation mondiale de l’électronique grand public fait son retour à Las Vegas en présentiel ! Mais pas que… Les organisateurs maintiennent aussi une version virtuelle en ligne. Comme toujours, on regardera avec intérêt les annonces de la French Tech à cette occasion.

CARTON ROUGE

18:55 AWS en panne et Amazon lourdement sanctionné

Carton plein mais rouge pour Amazon. Son service AWS a connu une grosse panne aux USA perturbant Alexa mais aussi Netflix et Disney+. Quant à la maison mère Amazon, l’Italie vient de lui infliger une amende de 1,3 milliard de dollars pour abus de position dominante.