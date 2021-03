Les modèles de consommation des ressources informatiques sous forme d’abonnement (as a service) se sont avérés de plus en plus populaires grâce à la visibilité, au contrôle et à la flexibilité que ces modèles offrent aux entreprises et aux responsables informatiques. La souplesse des modèles « as-a-service » permet notamment d’obtenir des informations en temps réel pour prendre des décisions commerciales stratégiques. Cela améliore la réactivité, l’agilité et la sécurité du service informatique qui peut se consacrer à des opportunités commerciales critiques et à améliorer l’efficacité opérationnelle.

Aujourd’hui, le succès des modèles « as-a-service » s’appuie sur la possibilité qu’ont les DSI d’utiliser les derniers composants matériels et logiciels de réseau, connus, sur site ou dans le cloud, sous le nom de « Networking as-a-Service » (NaaS). Le NaaS, défini comme l’infrastructure de réseau d’entreprise (matériel, logiciels, outils de gestion, logiciels PLM…), se comptabilise comme une dépense d’exploitation à consommation flexible (OpEx). Il permet donc aux organisations de suivre le rythme de l’innovation réseau sans prendre de retard technologique. Le NaaS fournit également des services d’automatisation et d’analyse des données qui permettent aux équipes informatiques d’être proactives et de mieux contrôler leurs réseaux, garantissant ainsi des performances optimales et de meilleurs résultats de l’investissement dans l’infrastructure.

Une récente étude du cabinet d’analystes Gartner a montré que 70 % du temps des équipes informatiques est consacré au diagnostic et à la résolution de problèmes. Le NaaS permet de rattraper le temps perdu et de répondre à de nouvelles exigences, ce qui est critique face aux nouvelles priorités qui sont apparues avec la pandémie.

La flexibilité opérationnelle est primordiale

Le NaaS permet un accès plus facile à de nouvelles capacités matérielles et logicielles au fur et à mesure de leur disponibilité, tout en permettant d’adapter l’investissement informatique grâce à des options de planification et de paiement en fonction de l’utilisation. Cette flexibilité est d’autant plus cruciale que les entreprises doivent gérer un volume de données de plus en plus important à la périphérie : dans le cloud, sur site, dans la succursale et au-delà, y compris l’environnement de travail hybride où les employés doivent de plus en plus travailler en dehors du bureau traditionnel, dès lors qu’ils disposent d’une connexion sécurisée et stable.

L’explosion spectaculaire des données à la périphérie, stimulée par la pandémie, ainsi que la croissance exponentielle des dispositifs IoT, mettent à rude épreuve les opérations et la gestion des réseaux d’entreprise existants. Le NaaS peut assurer l’évolutivité dynamique du réseau tout en fournissant un accès aux technologies matérielles et logicielles les plus pointues, le tout dans un modèle de consommation flexible.

Éliminer le fardeau de la gestion des actifs avec le NaaS

Pour les organisations qui louent leurs équipements informatiques, les questions de déclassement en fin de vie nécessitent une attention particulière sur deux points : la conformité réglementaire et les processus d’élimination sécurisée des équipements. Grâce à la possibilité d’avoir des ressources réseau en fonction de la consommation, les DSI peuvent avoir l’esprit tranquille sans avoir à s’occuper de la gestion des actifs, que ce soit les mises à jours, les retours de matériel ou les déclassements sécurisés.

Aruba a récemment commandé une étude au cabinet IDC, intitulée Network as a Service Enables Flexible Consumption of Secure and Agile Enterprise Networks, dans laquelle 1 000 décideurs informatiques ont été interrogés sur leur attitude à l’égard du NaaS. Il y apparait que la sécurité est d’une importance stratégique pour les services NaaS, indépendamment de la taille ou du secteur d’activité. 41% des DSI ont déclaré qu’ils prévoyaient d’utiliser la consommation flexible pour les réseaux dans leur prochain cycle d’équipement. Les résultats soulignent qu’une politique bien conçue de gestion du cycle de vie informatique, qui intègre un déclassement complet, réduit les risques de sécurité et améliore le développement durable de l’entreprise.

Le NaaS permet d’accroître l’efficacité et la précision des opérations

Le NaaS permet l’analyse des données, une télémétrie étendue, l’utilisation de l’intelligence artificielle et l’automatisation, apportant ainsi des gains d’efficacité essentiels dans l’exploitation des réseaux. L’automatisation avancée réduit la gestion manuelle du réseau tout en contrôlant les opérations à distance, améliorant la visibilité, l’analyse et l’utilisation à la bande passante.

Le NaaS peut également alimenter de nouvelles catégories d’applications et d’activités qui se synchronisent dans le cloud, mais fonctionnent en périphérie. Pour parvenir à cette forme moderne de réseau et à ses multiples avantages, les DSI doivent réexaminer l’ensemble du portefeuille de réseaux existants, des actifs aux processus, et prendre des décisions qui permettent de concentrer le temps de l’IT là où il compte le plus et de gagner en efficacité, grâce à une vision et un contrôle précis des opérations réseau.

La transition vers le NaaS au rythme de l’entreprise

Selon les besoins de l’organisation, une transition d’un bloc peut être risquée. Il peut être préférable de procéder par étapes en s’alignant sur les objectifs commerciaux en vigueur. Les DSI peuvent toujours en tirer des avantages essentiels, notamment la capacité de recentrer le personnel informatique sur des tâches les plus stratégiques, de réduire les ressources nécessaires pour effectuer les mises à jour, de mieux comprendre tous les aspects du réseau, en récupérant des informations plus utiles sur les coûts, et de constater des améliorations de l’efficacité opérationnelle et des performances globales du réseau. Avec le temps, ces avantages peuvent être réalisés tout au long de la transition « as-a-service » sur l’ensemble du réseau.

Par Kelly Baig, Directrice Marketing as-a-Service, Aruba, une entreprise Hewlett Packard Enterprise