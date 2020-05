Selon le rapport 2020 de Hootsuite et We Are Social, la France s’affiche parmi les pays européens où les usages mobiles sont les plus ancrés dans le quotidien.

Ainsi, dans notre pays (comme dans les quatre autres pays européens étudiés), le nombre d’abonnements mobiles est supérieur à la population ! Avec 65,53 millions d’abonnements, le nombre d’abonnements dépasse de peu les 100%, alors que des pays comme l’Allemagne et l’Italie affichent même des taux supérieurs à 130%. Bien évidemment l’utilisation de forfaits multiples (notamment pour couvrir besoins professionnels et personnels) explique de tels taux.

En France, 8% des propriétaires de mobiles se contentent encore d’un simple téléphone (les features phones) et ne sont pas passés sur smartphones. Autrement dit, 91% des Français sont connectés via des appareils iOS ou Android contre 92% des Allemands et 94% des Espagnols et Italiens.

En outre, les internautes français et allemands passent moins de temps sur Internet via leur mobile que les autres ressortissants européens. 82% des utilisateurs français utilisent leur mobile pour naviguer sur Internet alors qu’ils sont 91% des Espagnols et 92% des Italiens à en faire autant.

Dans un même ordre d’idée, et une même logique, les Français et les Allemands sont passent moins de temps par jour sur Internet que d’autres européens. En moyenne, un internaute français passe 1 h 59 par jour à surfer avec son mobile contre 2 h 42 pour les Italiens qui détiennent le record européen.

Des chiffres qui s’expliquent probablement parce que les Français passent essentiellement par les Apps mobiles pour accéder à leurs achats et leurs informations.

Les applications les plus téléchargées en 2019 sur mobiles français étaient WhatsApp et Facebook Messenger. En revanche, c’est bien Netflix qui s’affiche comme l’application la plus utilisée sur mobile en France !

Restent les usages ludiques. En France, 75% des Français avouent jouer sur smartphones. Ils sont même 54% à utiliser davantage un smartphone pour jouer qu’une console (35%) ou un PC (33%). Voilà qui promet au passage un bel avenir à des services comme xCloud ou Stadia qui visent à permettre le jeu en streaming (des jeux PC et consoles) sur mobiles.

Les 3 jeux les plus téléchargés en France en 2019 se nomment Mario Kart Tour, Brawl Stars et Homescapes. Mais Clash of Clans demeure le jeu mobile le plus utilisé en France en 2019.

Pour plus d’informations : Digital 2020 – France