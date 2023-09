Dans le paysage concurrentiel actuel, la fidélisation des talents est devenue l’un des principaux défis pour les entreprises. Attirer et garder des employés qualifiés satisfaits est essentiel pour stimuler l’innovation et la croissance durable de toute organisation.

Selon une étude de Deloitte, 82% des entreprises interrogées déclarent que la fidélisation de leurs équipes représente un vrai enjeu pour le futur. Bien que son importance soit sous-estimée, la rotation du personnel a une longue liste de conséquences. Tout d’abord, il s’agit d’un gaspillage d’argent : selon une étude du cabinet de conseil Deloitte, les coûts associés au processus de remplacement d’un employé de rang moyen peuvent coûter à l’entreprise jusqu’à 400 % de son salaire mensuel.

Outre ces dépenses évitables, la perte de productivité des équipes restantes et l’insatisfaction généralisée sont d’autres impacts négatifs pour l’organisation. Si de nombreux facteurs influencent la décision d’un employé de rester ou de partir, une bonne gestion financière peut sans aucun doute jouer un rôle favorable dans la rétention des talents.

Avantages d’une bonne gestion financière

Une bonne gestion financière ne consiste pas seulement à maintenir l’équilibre entre les recettes et les dépenses de l’entreprise, mais aussi à planifier sur le long terme et à créer un environnement dans lequel les employés se sentent valorisés et en sécurité sur le plan financier.

Voici quelques-uns des avantages que les employés reçoivent d’une entreprise qui prend soin de la santé de ses comptes et qui peuvent sans aucun doute les inciter à rester plus longtemps au sein de l’organisation :

1) Des salaires et des avantages compétitifs

Une bonne gestion financière permet aux organisations d’offrir des salaires et des avantages compétitifs à leurs employés. Selon une étude du Pew Research Center, un salaire bas est l’une des principales raisons pour lesquelles les employés quittent leur emploi. Lorsque ces derniers ont l’impression d’être rémunérés équitablement pour leur travail, ils sont plus susceptibles de rester dans l’entreprise. Une rémunération conforme aux normes du marché réduit également la tentation pour les salariés de partir à la recherche d’opportunités dans d’autres organisations susceptibles d’offrir une meilleure rémunération.

2) Investir dans le développement professionnel

Les entreprises qui gèrent efficacement leurs ressources financières peuvent investir dans des programmes de développement professionnel et de formation pour leurs équipes. Ces opportunités permettent non seulement d’améliorer les compétences et les connaissances des employés, mais aussi de démontrer votre engagement à leur égard.

3) Stabilité et confiance

Une gestion financière saine apporte de la stabilité à l’organisation. D’une part, les employés apprécient la sécurité de travailler dans une entreprise qui maîtrise ses finances et qui est capable de résister aux défis économiques si fréquents aujourd’hui. D’autre part, cette stabilité crée un climat de confiance quant à son avenir et à la sécurité de l’emploi, ce qui diminue la probabilité que les employés aillent chercher des opportunités ailleurs.

4) Une culture organisationnelle positive

Par ailleurs, lorsque les comptes de l’entreprise sont en ordre, celle-ci peut organiser des initiatives qui favorisent une culture professionnelle positive. Il s’agit notamment d’activités telles que les événements d’équipe, les programmes de bien-être et la reconnaissance des employés.

Lorsque les employés ont le sentiment de faire partie du lieu où ils travaillent, un attachement émotionnel se crée, ce qui les rend plus susceptibles de vouloir y rester plusieurs années. En fin de compte, la rétention des talents consiste à créer un environnement dans lequel les employés se sentent valorisés, respectés et motivés pour contribuer au succès de leur organisation.

Par Karim Jouini chez Expensya