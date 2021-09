Lookout, spécialiste de « la sécurité intégrée des postes vers le cloud », annonce une solution d’accès Zero Trust conçue pour s’adapter dynamiquement au changements dans les niveaux de risques.

Cette offre est une extension de son offre Continuous Conditional Access (CCA), réalisée par l’intégration de ses solutions Mobile Endpoint Security et Secure Access Service Edge (SASE).

L’éditeur estime ainsi devenir le premier fournisseur de solutions SASE à utiliser nativement l’évaluation en temps réel du niveau de risque des terminaux et des utilisateurs pour modifier dynamiquement les politiques d’accès et de sécurité de tout terminal mobile vers n’importe quelle application cloud ou sur site.

Aaron Cockerill, CSO de Lookout, rappelle que « beaucoup d’employés ne travaillent plus au sein des bureaux de leur entreprise, et les organisations doivent donc déployer des accès basés sur Zero Trust pour protéger leurs données ».