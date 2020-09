Meelo lance un service destiné aux bailleurs qui entend les aider à repérer les fausses informations insérées dans leur dossier par les candidats à la location.

L’éditeur avance le chiffre de 67% de tentatives de fraude pour justifier son offre : fausses fiches de paye, faux profils ou situation personnelles, fausses adresses des cautions, faux avis d’imposition…

En exploitant l’Intelligence Artificielle et des algorithmes maison, Meelo analyse la cohérence des documents fournis (chiffres, dates, adresses mais aussi polices de caractère) et les croisent avec des données publiques pour établir un profil client en temps réel et prédire le risque d’impayés ou la tentative de fraude.

Le double objectif visé par Meelo est de permettre aux bailleurs d’écarter les risques mais aussi de faciliter aux locataires honnêtes l’accès à un logement.

L’offre immobilière est une déclinaison des services d’information clients que la startup fintech propose aux entreprises afin de les aider dans leur décision de travailler avec un partenaire, ou pas.

D’autres propositions et exemples d’applications sont disponibles sur le site de l’éditeur.