On dit souvent que le jeu vidéo est l’un des principaux moteurs de l’innovation technologique en micro-informatique, des innovations qui trouvent ensuite un écho dans des usages beaucoup plus sérieux dans les entreprises. C’est sans doute une raison pour laquelle Microsoft ne s’est jamais séparée de sa division ludique Xbox malgré la pression des actionnaires et les volontés de certains dirigeants avant que Satya Nadella ne prenne les commandes de l’entreprise.

L’activité gaming de Microsoft est d’ailleurs très en verve en cette fin d’année. Elle a en quelques semaines inauguré un ambitieux service de cloud gaming (nom de code xCloud) intégré à son très innovant service Xbox Game Pass Ultimate, a lancé deux consoles de nouvelle génération (Xbox Series X et Xbox Series S), et a acquis pour 7,5 milliards de dollars ZeniMax Media, maison mère du mythique éditeur Bethesda Softworks (Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein…).

Elle annonce l’acquisition de « Smash.gg », une plateforme communautaire spécialisée dans l’e-sport ! Le site rassemble toutes les compétitions et toutes les communautés e-sport.

Il faut dire que le marché de l’e-sport, boosté par la crise pandémique, est en pleine explosion.

Les compétitions sont suivies par 495 millions d’adeptes dans le monde.

Et le marché va dépasser les 1,1 milliard de dollars de revenus cette année, principalement porté par le sponsoring (qui représente 822 millions de dollars).

Pour l’instant, Microsoft compte essentiellement exploiter les ressources de « Smash.gg » sur son portail d’actualités MSN. Mais l’éditeur pourrait également s’appuyer dessus pour développer de nouveaux services Xbox.