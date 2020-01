Des bénéfices nets qui s’élèvent à 11,6 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 36,9 milliards de dollars… Les résultats du second trimestre fiscal (octobre à décembre 2019) de Microsoft sont largement au-dessus des attentes du marché. Les bénéfices augmentent de 38% par rapport au même trimestre de l’an dernier (14% d’augmentation pour le CA).

Microsoft se porte donc comme un charme. Sans surprise, les activités cloud sont pour beaucoup dans cette forme resplendissante. La division Intelligent Cloud (avec Azure mais aussi la division Windows Server et SQL Server) a contribué à hauteur de 11,9 milliards de dollars au chiffre d’affaires sur ce trimestre (avec des marges brutes de 67% et une croissance de 28%). L’éditeur semble compter sur l’accélération des offres PaaS (Azure Arc, Cosmos DB, Synapse Analytics, etc.) pour continuer à pousser sa croissance cloud en 2020.

Et si tous les analystes avaient bien davantage le regard tourné vers les activités cloud, la surprise est en réalité venue de la division « More Personal Computing » qui s’affiche en croissance pour la première fois depuis un an (+3%). Avec 13,2 milliards de CA, elle reste la principale division de Microsoft. Le trimestre a été marqué par des revenus Windows en croissance de 18% et par Surface qui a réalisé 2 milliards de dollars sur le trimestre. 2 milliards par trimestre, voilà de quoi doucher tous ceux qui pensent encore que Microsoft abandonnera prochainement sa division « matériels ».

Seule la partie Xbox est en baisse, les joueurs étant désormais en attente de la prochaine génération de machines (les Xbox X Series et PS5).

Enfin, la troisième division Microsoft, « Productivity and Business Processes » (qui comporte Office 365, Dynamics 365 et LinkedIn) est en croissance de 19% pour atteindre les 11,8 milliards de dollars sur le trimestre.

