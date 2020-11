Le fournisseur cloud français Scaleway lance Stardust, une mini instance virtuelle facturée 0,0025€/h !

Alors que les hyperscalers ont ces derniers temps surtout parler de maxi VMs, de clusters AI, de VMs dopées aux GPU et de HPC, Scaleway lance une offre à contre-courant et donc ultra-minimaliste : Stardust ! Stardust est une instance VM limitée à 1 vCPU, 1 Go de RAM, 10 Go de stockage, 100 Mbps de bande passante et 10 Go de stockage. Des mini-instances facturées à un prix mini : 0,0025€/h soit 6 centimes d’euros la journée ou 22 € l’année.

Des instances minuscules mais suffisantes pour supporter des sites Web LAMP de tests ou aux besoins réduits, des load-balancers, des daemons, des micro-services, des serveurs VPN, ou encore des serveurs Torrents. Mais à ce prix-là, pourquoi s’en priver ?

Les instances Stardust vont être progressivement déployées. Elles seront disponibles dans les régions PAR1 (à raison de deux instances max par compte) et AMS1 (une instance par compte) avec une montée progressive en puissance.