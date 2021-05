NetExplorer, spécialiste français de la gestion de fichiers dans le cloud, a noué un partenariat avec la startup bretonne WaToo qui propose un mécanisme de tatouage à la volée des données mise à la disposition des utilisateurs.

Ce mécanisme permet de marquer les informations à la volée et de façon invisible. Il facilite, au besoin et en cas de fuite intentionnelle ou accidentelle, l’identification du collaborateur à l’origine de l’incident et le colmatage rapide de la brèche.

Cette fonctionnalité est dès à présent disponibles pour les entreprises clientes de NetExplorer.

Javier Franco-Contreras, CEO de WaToo, précise : « Le partenariat stratégique entre NetExplorer et WaToo, service unique de marquage de documents, offre une solution sécurisée renforcée pour le partage de documents au sein des entreprises et vers l’extérieur, avec une protection des fichiers qui ne s’arrête plus aux frontières des organisations ».

Si vous ne connaissez pas la solution française NetExplorer, voici une courte vidéo de présentation :