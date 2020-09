Nous poursuivons cette nouvelle saison vidéo de « L’invité IT de la semaine » avec cette semaine Olivier Brot qui dirige les activités commerciales de New Relic en France et à ce titre représente les activités de l’éditeur sur le territoire français.

Tout d’abord, ce dernier, comme chacun de nos invités revient sur un fait d’actualité qui a retenu son attention en l’occurrence l’accélération impressionnante du monde digital durant cette période de crise.

Guy Hervier interroge justement Olivier Brot sur les conditions dans lesquelles New Relic aborde cette rentrée après les mois difficiles que nous avons vécus et le contexte de l’épidémie de la Covid-19 toujours présent.

Guy Hervier rappelle ensuite que New Relic est une société créée en 2008, devenue publique en 2016 qui propose une solution permettant de surveiller les applications Web, mobiles et l’infrastructure en temps réel qui s’exécutent dans le cloud, sur site ou sur des environnements hybrides.

Il demande à Olivier Brot d’imaginer qu’il est face à un DSI et qu’il doit lui expliquer en quelques mots qui est New Relic, ce que l’entreprise propose et en quoi elle peut lui apporter quelque chose ?

Ils évoquent dans la foulée New Relic One Platform qui est – comme son nom l’indique – une plateforme qui réunit toutes les fonctionnalités permettant de superviser l’ensemble des infrastructures et des applications incluant les technologies serverless, microservices, des containers… Y a-t-il des segments qui ne sont pas incluent par cette supervision ? Superviser les performances, c’est bien, mais il faut aussi pouvoir agir. Qu’est ce que NewRelic propose pour cela ?

Gartner classe New Relic leader dans son quadrant magique de l’APM avec Cisco (AppDynamics) et Dynatrace. Parmi les faiblesses, Gartner pointe sur le fait que votre solution utilise de multiples agents là où les solutions de certains de vos concurrents n’ont qu’un agent, gage de simplicité. Parallèlement, il met en avant les difficultés auxquelles sont confrontés les clients de solutions monofonctionnelles et qui ont fait l’acquisition de la plate-forme One. Qu’en pense Olivier Brot.

New Relic publiait récemment une enquête dont un des résultats majeurs est que les entreprises qui ont des infra modernes augmentent leur chiffre d’affaires. Ne pouvait-on pas s’en douter étant donné l’importance de l’IT dans l’activité des entreprises ?