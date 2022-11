Les développeurs de la suite bureautique open-source étendent le nombre d’options de distribution et annoncent le lancement de ONLYOFFICE Docs Cloud Service. Outre la possibilité d’héberger les éditeurs sur site, les utilisateurs peuvent désormais les utiliser dans le cloud.

ONLYOFFICE Docs Cloud Service est une solution évolutive pour les entreprises de toute taille. L’équipe d’experts assure la maintenance, les mises à jour et l’administration ainsi qu’une assistance professionnelle à chaque étape afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur leurs tâches.

ONLYOFFICE Docs comme service est fourni en deux plans tarifaires : Business et VIP.

Pour le plan Business, les éditeurs sont hébergés sur des serveurs publics de confiance et le modèle de facturation post-payé est appliqué. Cela signifie que les clients sont facturés à la fin de chaque mois pour le nombre réel d’utilisateurs.

Pour le plan VIP, les éditeurs sont hébergés sur un serveur dédié. Le paiement est effectué à l’avance en fonction du nombre d’utilisateurs spécifié.

À propos d’ONLYOFFICE Docs

Conforme au GDPR, ONLYOFFICE Docs comprend des éditeurs web pour les documents texte, les feuilles de calcul et les présentations, ainsi que le créateur de formulaires et la visionneuse PDF. La suite est entièrement compatible avec les fichiers docx, xlsx et pptx. D’autres formats populaires tels que odt, ods, odp, txt, rtf, csv, etc. sont également pris en charge.

ONLYOFFICE Docs met à la disposition des utilisateurs des centaines d’outils de mise en forme et de style ainsi que de multiples fonctionnalités de collaboration. Les éditeurs sont équipés de modes de coédition en temps réel et de verrouillage des paragraphes, de commentaires et de révisions, d’un chat intégré et d’un historique des versions.

La suite peut être connectée à de multiples plateformes en nuage comme WordPress, Jira, Nextcloud, Moodle, ownCloud, Seafile, Confluence, etc. grâce aux applications d’intégration prêtes à l’emploi fournies par ONLYOFFICE ou ses partenaires officiels. Une autre option d’intégration consiste à utiliser le protocole WOPI.

Liens utiles

Site officiel — https://www.onlyoffice.com

Plus d’informations sur ONLYOFFICE Docs Cloud Service — https://www.onlyoffice.com/docs-cloud.aspx

Intégrations disponibles — https://www.onlyoffice.com/all-connectors.aspx