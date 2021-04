Oracle Cloud Infrastucture, le service de cloud public proposé par l’éditeur, annonce l’intégration de ServiceNow qui permettra ainsi aux utilisateurs d’accéder aux ressources OCI et les administrer via leur portail ServiceNow ainsi que via l’application IT Operations Management (ITOM) Visibility de ServiceNow.

Les entreprises auront dès lors à leur disposition un tableau de bord unique pour piloter les ressources qu’elles utilisent dans les différents environnements de cloud public, aussi bien chez Oracle qu’auprès d’autres grands fournisseurs de cloud.

Toutes les ressources Oracle Cloud découvrables sont extraites et stockées dans le référentiel CMDB (Configuration Management Database), qui peut alors être utilisé pour surveiller les disponibilités pour les services et les opérations informatiques. Le couplage du contenu de CMDB avec la solution AIOps permet également de surveiller les charges déployées dans OCI et fournit un contexte de service grâce à la mise en correspondance des services basée sur les libellés.

Scott Twaddle, VP Products, relève : « Cette annonce représente une avancée majeure pour tous nos clients qui utilisent Oracle ainsi que d’autres grands fournisseurs de cloud pour leurs applications opérationnelles les plus critiques. Ils pourront désormais utiliser leur portail ServiceNow existant pour visualiser et administrer toutes leurs ressources cloud, y compris les ressources Oracle ».